Tranh chấp chung cư vẫn còn các điểm nóng gây bức xúc!

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, ngay tại các quận nội thành của Hà Nội như: Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy… nhiều điểm nóng tranh chấp chung cư diễn ra và có tính chất phức tạp, khó giải quyết.



Đơn cử, tại dự án New Horizon City 87 Lĩnh Nam (thuộc phường Mai Động, quận Hoàng Mai) do Công ty CP Kỹ thuật và Xây dựng Việt Nam (Vinaenco) làm chủ đầu tư. Theo phản ánh của cư dân chung cư này, họ đã phải bỏ ra hơn 2 tỷ đồng mua căn hộ dưới 100m2, nhưng lại bị gây khó dễ khi gửi xe máy ở hầm xe. Thậm chí, có cư dân phải đưa xe vào thang máy để mang lên tận căn hộ của mình thời gian qua.

Cư dân chung cư New Horizon City căng băng rôn có nội dung tố cáo các vi phạm của chủ đầu tư xung quanh cổng vào, trên các tòa nhà.

Đáng chú ý, khi cư dân đã lập ra được ban quản trị hợp pháp, chủ đầu tư lại không thực hiện trách nhiệm bàn giao diện tích sử dụng chung (diện tích tầng hầm gồm chỗ để xe đạp, xe dùng cho người khuyết tật, xe động cơ 2 bánh, xe động cơ 3 bánh). Và ngay cả khi có cuộc họp giữa ba bên (cư dân – ban quản trị, chủ đầu tư, chính quyền – UBND phường Mai Động) đi đến biên bản thống nhất thời gian bàn giao diện tích tầng hầm, nhưng đến thời điểm bàn giao, chủ đầu tư lại "biến mất". Đáng nói, khi chủ đầu tư "lật kèo" chính quyền cơ sở chỉ có thể lập biên bản và không thể cưỡng chế bàn giao… dẫn tới tranh chấp không được giải quyết và càng thêm bức xúc.

Cư dân New Horizon City yêu cầu chủ đầu tư trả diện tích tầng hầm sử dụng chung.

Cư dân New Horizon City tố chủ đầu tư coi thường pháp luật.

Ngoài ra, tại chung cư New Horizon City đang tồn tại hàng loạt bất cập chưa được giải quyết như: chất lượng công trình không đảm bảo, xây dựng sai giấy phép, đưa công trình vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu, không bàn giao sổ hồng… Những bất cập trên cũng là nguyên nhân dẫn tới tình trạng tranh chấp "leo thang".

Tương tự, nguy cơ mất an ninh trật tự cũng đang tồn tại ở chung cư Ecolife Capitol 58 Tố Hữu (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ đô (công ty con của Tập đoàn Capital House) làm chủ đầu tư. Đầu tháng 11 này, nhiều cư dân đã tập trung nhiều ngày tại khu vực lối ra vào tòa nhà để căng băng rôn, tố chủ đầu tư "bội tín". Công an khu vực cũng phải thường xuyên có mặt để ổn định an ninh trật tự khu vực này.

Tranh chấp tại chung cư Ecolife Capitol thành điểm nóng trật tự an ninh trong những ngày qua.

Ông Nguyễn Đức Nghĩa - Phó ban quản trị tòa nhà Ecolife Capitol phản ánh, chủ đầu tư đã có nhiều vi phạm về quy chế quản lý nhà chung cư cao tầng, làm xáo trộn cuộc sống của hơn 750 căn hộ (với hơn 2.000 cư dân). Cụ thể như: Không bàn giao đầy đủ cho ban quản trị quyền quản lý các khu vực sử dụng cho mục đích chung như bốt gửi xe ra vào tòa nhà, lối đi chung, cảnh quan cây xanh tại tầng 1…; Tùy tiện lắp đặt hệ thống giàn cục nóng điều hòa trong tòa nhà chung cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và môi trường sống của cư dân; Đơn phương cắt tiện ích của cư dân so với quảng cáo; sử dụng sai mục đích tầng thương mại; Trốn tránh không giải quyết các sự việc liên quan quyền lợi các hộ dân…

Tuy nhiên, chủ đầu tư chung cư Ecolife Capitol lại khẳng định, tất cả các nội dung ban quản trị và cư dân phản ánh là không đúng thực tế. Đáng chú ý, phía chủ đầu tư còn cho biết, tầng B1 – B2 của tòa nhà thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp này và một số nội dung khác chưa thực hiện được do chưa có sự thống nhất.

Một điểm nóng khác nảy sinh xung đột giữa chủ đầu tư - Hải Phát và cư dân là khu chung cư The Vesta (Hà Đông, Hà Nội). Hàng trăm cư dân tại chung cư The Vesta đã tập trung, căng băng rôn yêu cầu không phá khu vui chơi của trẻ em để làm bãi xe.

Cư dân chung cư The Vesta tập trung phản đối việc chủ đầu tư phá khu vui chơi làm bãi đỗ xe.

Theo cư dân chung cư The Vesta, khi mua nhà họ được giới thiệu dự án có các khu vui chơi trẻ em với không gian sống xanh mát và nhiều tiện ích đi kèm. Tuy nhiên, sau khi sinh sống ổn định được 2 năm thì các cư dân khá bất ngờ chủ đầu tư Hải Phát lại thông báo khu vui chơi trẻ em giữa khu V3-V6, V1-V4 thực chất được quy hoạch là đất xây dựng bãi đậu xe.

Những sự việc nêu trên là những điểm nóng tranh chấp chung cư đã và đang diễn ra ngay giữa Hà Nội. Ngoài ra, vẫn còn có hàng loạt chung cư đang căng băng rôn tố cáo chủ đầu tư không bàn giao sổ hồng, quỹ bảo trì, tổ chức hội nghị nhà chung cư, bàn giao kinh phí bảo trì… gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi, cuộc sống của hàng nghìn hộ gia đình.

Liên quan tới tình trạng tranh chấp chung cư, theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng tính tới hết năm 2019, cả nước có khoảng 4.422 chung cư, trong đó hơn 90% được quản lý vận hành an toàn ổn định và gần 10% có tranh chấp. Các tranh chấp này gồm: chậm tổ chức hội nghị chung cư, chậm thành lập ban quản trị; đóng góp, bàn giao, quản lý quỹ bảo trì nhà chung cư; xác định sở hữu chung, sở hữu riêng; thu chi tài chính của ban quản trị, giá dịch vụ; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu; chất lượng công trình...

Bên cạnh việc thừa nhận còn tình trạng buông lỏng quản lý nhà nước về chung cư, Bộ trưởng cho rằng, nguyên nhân của những tranh chấp này là quy định pháp lý về quản lý và sử dụng nhà chung cư chưa đầy đủ, rõ ràng, ví dụ về cách tính diện tích căn hộ, lô gia, hộp kỹ thuật...

Ngoài ra, một số chủ đầu tư chưa đủ năng lực thực hiện dự án, chưa quan tâm thích đáng tới nghĩa vụ sau bán hàng, không công khai đầy đủ thông tin theo quy định. Một số hợp đồng mua bán căn hộ chung cư chưa tuân thủ đầy đủ quy định và thường có một số điều khoản chưa rõ ràng, thiên về bảo vệ quyền lợi của chủ đầu tư.