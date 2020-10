Chung cư 1.200 căn hộ chỉ có 266 chỗ đỗ xe máy

Trốn bàn giao



Dự án New Horizon City do Công ty CP Xây dựng và kỹ thuật Việt Nam (Vinaenco) làm chủ đầu tư. Được bàn giao từ năm 2017, nhưng hàng loạt các bất cập từ sai phạm của chủ đầu tư như: Xây dựng sai thiết kế, chậm bàn giao sổ hồng, chậm bàn giao quỹ bảo trì… đang tạo ra tranh chấp gay gắt giữa chủ đầu tư và cư dân kéo dài suốt thời gian qua.

Mới đây, phản ánh tới Dân Việt, cư dân chung cư New Horizon City cho biết, kể từ ngày 1/10, chủ đầu tư Vinaenco đồng ý bàn giao quyền vận hành cho ban quản trị, tuy nhiên chủ đầu tư lại chiếm giữ phần tầng hầm, trong đó có đỗ xe máy của cư dân, theo quy định của pháp luật thì đây thuộc quyền sở hữu chung.

Đỉnh điểm, vào chiều 9/10/2020, cư dân đi làm về không thể đưa xe vào hầm, hàng nghìn phương tiện không nơi đỗ, phải để tràn ra đường gây ùn tắc, mất trật tự, an ninh. Ban quản trị tòa nhà đã phải lập bãi xe "dã chiến" để người dân tạm thời có chỗ đỗ xe. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ giải quyết tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư.

Chỗ đỗ xe tạm được bố trí ngay dưới sân toà nhà chung cư khi ban quản lý không cho phương tiện của cư dân xuống tầng hầm.

Trao đổi với Dân Việt, đại diện ban quản trị toà nhà cho biết, trước sự chứng kiến của đại diện UBND quận Hoàng Mai, UBND phường Mai Động tại cuộc họp ngày 10/10 vừa qua, chủ đầu tư đã nhất trí bàn giao hiện trạng diện tích để xe máy tại tầng hầm toà nhà chung cư vào lúc 23h ngày 10/10. Tuy nhiên, tới thời điểm bàn giao trên chủ đầu tư vắng mặt không lý do.

"Việc bàn giao diện tích đỗ xe máy tại chung cư chưa được thực hiện do chủ đầu tư vắng mặt không có lý do. Đại diện UBND phường, công an phường và ban quản trị toà nhà đã lập biên bản về sự việc này để xin ý kiến UBND quận thực hiện cưỡng chế việc bàn giao", đại diện ban quản trị toà nhà nói.

Hàng nghìn căn hộ nhưng chỉ có 266 chỗ để xe máy

Theo phản ánh của cư dân, tại Hợp đồng mua bán căn hộ New Horizon City quy định rõ, các phần diện tích và thiết bị thuộc sở hữu chung, sử dụng chung của cư dân có bao gồm: phần diện tích để xe đạp, xe cho người tàn tật, xe máy được bố trí cho khối chung cư.

Tuy nhiên, trong cuộc họp và các biên bản làm việc về ban giao diện tích chung cho ban quản trị, phía chủ đầu tư khẳng định diện tích sử dụng chung tại tầng hầm là diện tích đủ chỗ đỗ 266 xe hai bánh, diện tích để ô tô thuộc sở hữu của chủ đầu tư.

Dự án chung cư New Horizon City có hơn 1.200 căn hộ nhưng chỉ có 266 chỗ để xe máy



"Ban quản trị phản đối thông tin trên và yêu cầu chủ đầu tư phải đưa ra cơ sở pháp lý về diện tích chung – riêng. Bởi toàn bộ dự án New Horizon City có hơn 1.200 căn hộ với 5.000 dân, tương đương với 2 tổ dân phố, không thể chỉ bố trí diện tích đủ chỗ để 266 xe hai bánh như chủ đầu tư nói", đại diện ban quản trị toà nhà bức xúc.

Ngoài ra, nhiều cư dân ở đây cũng bức xúc cho rằng, không một quy định nào trong hợp đồng mua bán căn hộ ghi về giới hạn số lượng xe máy trên mỗi căn hộ. "Chúng tôi mua căn hộ ở đây thì ít nhất cũng phải bố trí đủ chỗ đỗ xe máy. Thử hỏi, nếu chủ đầu tư bán nhà nói không có chỗ đỗ xe, ai sẽ mua nhà ở đây!", chị Trần Thị Trang – cư dân chung cư New Horizon City bức xúc.

Cư dân tại chung cư New Horizon City từng phải mang xe máy lên căn hộ vì những quy định vô lý của ban quản lý và chủ đầu tư.

Luật Xây dựng năm 2013 quy định rất chi tiết và cụ thể về tiêu chuẩn diện tích chỗ để xe cho các công trình xây dựng như sau: Đối với dự án chung cư, nhà ở thương mại: 100m2 diện tích sử dụng căn hộ phải bố trí tối thiểu 20m2 dành cho chỗ để xe.

Về quyền sở hữu bãi đỗ xe, Luật Nhà ở năm 2014 quy định, vấn đề chỗ đỗ xe trong các chung cư sẽ do chủ đầu tư và khách hàng thỏa thuận trên Hợp đồng mua bán. Trường hợp chung cư không có đủ chỗ để ôtô dành cho mỗi căn hộ thì chủ đầu tư giải quyết bán, cho thuê chỗ để xe này trên cơ sở thỏa thuận của những người mua căn hộ với nhau.

Quy định kích thước tiêu chuẩn chỗ đỗ xe, đối với xe máy: diện tích mỗi vị trí để xe 3m2 và tiêu chuẩn 2 xe/mỗi căn hộ; Đối với ô tô: Diện tích mỗi chỗ đỗ xe tương ứng 25m2.