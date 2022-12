Trao gửi niềm tin, đón nhận 'Niềm vui nhân đôi' cùng Chubb Life Việt Nam

Gieo niềm tin, gặt niềm vui

Theo báo cáo về triển vọng của ngành bảo hiểm do Công ty Chứng khoán ACBS công bố, tăng trưởng doanh số bảo hiểm nhân thọ (BHNT) trong 5 năm tới có thể đạt 15%/ năm. Trong khi đó, Fitch Solutions dự báo tổng doanh thu phí BHNT sẽ tăng trung bình 12%/ năm trong giai đoạn 2022 – 2025 . Những con số trên phần nào cho thấy nhu cầu được bảo vệ từ BHNT của người dân ngày càng gia tăng, nhất là từ sau những biến động bất ngờ do đại dịch COVID-19 gây ra. Đặc biệt với những ai là người trụ cột, việc nhận được giá trị bảo vệ còn quan trọng hơn cả, bởi họ chính là người chăm lo và chắp cánh ước mơ cho con trẻ, và tạo nên cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người thân yêu.

Đó cũng là lý do thôi thúc chị N.H.Y Nhi (TP. Hồ Chí Minh) quan tâm và chủ động tham gia BHNT với mong muốn được san sẻ phần nào gánh nặng chi phí và đảm bảo cuộc sống ổn định cho con trai nếu chẳng may có rủi ro về sức khỏe do hậu COVID-19. Và chị quyết định trao gửi niềm tin tại Chubb Life – một thương hiệu bảo hiểm nhân thọ đến từ Hoa Kỳ khi vô tình thấy được các nội dung trên phương tiện truyền thông của thương hiệu này đúng thời điểm cũng như cũng như nhận được những chia sẻ tích cực về thương hiệu từ bạn bè. Chị Nhi cho biết "Trong lúc tìm hiểu thông tin về BHNT, tôi có hỏi thăm mọi người xung quanh thì nhận được đánh giá rất tốt về Chubb Life. Cũng đúng lúc ấy, tôi thấy các nội dung giới thiệu về sản phẩm của Chubb Life trên phương tiện truyền thông và nhận thấy phù hợp với nhu cầu của mình. Tôi do đó chủ động liên hệ vào hotline của Chubb Life để yêu cầu tư vấn tham gia bảo hiểm, và tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất nhanh chóng, nhiệt tình ngay sau đó".

Với chị Nhi, BHNT chính là kế hoạch dự phòng cho con cái và gia đình nếu chẳng may người trụ cột gặp bất trắc. "Ban đầu tôi cũng khá lo lắng do kinh tế hai vợ chồng cũng không quá dư giả. Thế nhưng chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm của Chubb Life đã tư vấn tận tình và giúp tôi thiết kế gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách mình đang có. Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng tham gia thêm 1 hợp đồng BHNT cho chồng mình cũng là trụ cột của gia đình để thêm phần an tâm. Còn số tiền thưởng nhận được từ Chương trình, đây là một món quà bất ngờ mà tôi không nghĩ đến, vợ chồng tôi sẽ để dành tiết kiệm cho con", chị Nhi chia sẻ thêm.

Cùng chung niềm vui, anh N.X. Đức từ Hà Nội là khách hàng may mắn thứ hai nhận được giải đặc biệt từ Chương trình khuyến mại này. Sổ tiết kiệm 300 triệu đồng từ Chubb Life là giải thưởng thiết thực và rất hữu ích với gia đình anh trong giai đoạn cận kề ngày Tết nguyên đán. Nhưng hơn hết, đối với anh và gia đình, giải pháp bảo vệ tài chính thông qua BHNT của Chubb Life mới là niềm hạnh phúc hơn cả."Tôi đã tìm hiểu nhiều công ty BHNT rồi, nhưng khi nghiên cứu thêm về sản phẩm của Chubb Life thì tôi thấy quyền lợi bảo vệ rất toàn vẹn và hợp lý, phù hợp với nhu cầu bản thân. Hơn nữa Chubb Life là thương hiệu đến từ Mỹ nên tôi cũng cảm thấy uy tín, thành ra tôi quyết định chọn tham gia ngay".

Ngoài hai giải đặc biệt nêu trên, 748 giải thưởng hiện kim còn lại của Chương trình với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng cũng đã được trao trọn vẹn đến các khách hàng trúng thưởng khi Chubb Life đã thay khách hàng thực hiện các nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân liên quan đến giải thưởng. Đây như một lời cảm ơn mà Chubb Life muốn gửi đến mỗi khách hàng đã tin tưởng lựa chọn tham gia bảo hiểm cũng như lan tỏa giá trị bảo vệ của BHNT cho các khách hàng trên khắp Việt Nam.

Điểm tựa vững vàng cho những người trụ cột

Có thể thấy, chị Nhi hay anh Đức chỉ là hai trong hàng triệu người trụ cột ngoài kia đang nỗ lực mỗi ngày để mang đến cuộc sống bình an, đủ đầy cho những người thân yêu. Và chỉ cần "trụ cột" ấy luôn vững chãi thì mọi bão giông cũng sẽ dừng sau cánh cửa. Chubb Life tin rằng, bạn - những người trụ cột dù chỉ là cá nhân bé nhỏ giữa thế giới bao la thì với gia đình, bạn có ý nghĩa như cả thế giới. Với giá trị to lớn mà người trụ cột mang lại, Chubb Life sẽ luôn đồng hành để bảo vệ bạn và những người thân yêu trước mọi rủi ro của cuộc sống. Tính đến nay, Chubb Life đang phục vụ hơn 544.000 gia đình Việt, với tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm với hơn 2.307 tỉ đồng cho gần 56.000 trường hợp. Đây cũng chính là minh chứng cho việc kiên trì theo đuổi sứ mệnh "bảo hiểm là bảo vệ" của Chubb Life trong hơn 17 năm phát triển bền vững tại Việt Nam.