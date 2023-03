Trao tặng ô tô thương hiệu Mỹ cho khách hàng tham gia bảo hiểm Chubb Life

THAM GIA BẢO HIỂM, ĐÓN NHẬN "BÃO QUÀ"

Diễn ra vào dịp Tết đến xuân về (từ ngày 29/11/2022 đến ngày 15/02/2023), CTKM "Bảo hiểm Hoa Kỳ - Bão quà từ Mỹ" của Chubb Life đã mang đến nhiều "lộc xuân" may mắn, giúp Khách hàng và gia đình an tâm trải nghiệm cuộc sống và chinh phục mục tiêu trong năm mới với nhiều giải thưởng thời thượng đến từ các thương hiệu Mỹ nổi tiếng, tổng giá trị gần 3 tỷ đồng.

Sau hơn 2 tháng, 40 Giải thưởng Tuần là 40 chiếc iPhone 14 Pro Max 128GB đã tìm thấy những chủ nhân đích thực. Ngày 28 và 29/3/2023 vừa qua, Chubb Life tiếp tục trao hai Giải thưởng Đặc Biệt cuối chương trình đến hai Khách hàng may mắn nhất của CTKM "Bảo hiểm Hoa Kỳ - Bão quà từ Mỹ", mỗi giải là một chiếc xe ô tô Ford Territory Trend 1.5 AT trị giá 822.000.000 đồng.

Trong niềm hạnh phúc vỡ òa, anh N. H. D. Sỹ - một trong hai Khách hàng trúng Giải Đặc Biệt chia sẻ: "Giải thưởng hấp dẫn là "chất xúc tác" giúp tôi quyết định tham gia sản phẩm bảo hiểm của Chubb Life, nhưng lý do lớn nhất là sự tin tưởng dành cho thương hiệu đến từ Hoa Kỳ sau gần 3 năm tìm hiểu về Bảo hiểm Nhân thọ. Vì bản thân tôi luôn hiểu được sự cần thiết của "tấm lá chắn" này trên hành trình bảo vệ chính mình và người thân trong gia đình."

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Đại diện Chubb Life trao Giải thưởng Đặc Biệt cuối chương trình cho Khách hàng N. H. D. Sỹ

Không riêng anh Sỹ, niềm vui lớn lao còn đến với Khách hàng D. C. Trí (TP. Hà Nội) – vị Khách hàng thứ hai trúng Giải thưởng Đặc Biệt cuối chương trình. Chubb Life tin rằng, chiếc ô tô Ford Territory Trend 1.5 AT sẽ là người bạn đồng hành an toàn, đáng tin cậy, cùng anh Trí và gia đình tận hưởng niềm hứng khởi trên mọi nẻo đường.

KIÊN ĐỊNH SỨ MỆNH BẢO VỆ NGƯỜI TRỤ CỘT VÀ GIA ĐÌNH VIỆT

Đối với Chubb Life, bảo hiểm là bảo vệ - bảo vệ những giá trị to lớn và không thể thay thế trong cuộc sống: là mỗi một thành viên trong gia đình, là giây phút sum vầy đủ đầy, là ước mơ được nối tiếp, và khả năng vượt lên trên rủi ro trong cuộc sống. Thành tựu sau gần hai thập kỷ phát triển của Chubb Life không chỉ nằm ở nền tảng thương hiệu toàn cầu uy tín, hiệu quả hoạt động kinh doanh ấn tượng, những sản phẩm ưu việt và phù hợp với từng nhu cầu đa dạng của Khách hàng, mà còn là những tiện ích, những giải pháp công nghệ giúp nâng cao trải nghiệm của Khách hàng và đặc biệt là những Chương trình khuyến mại giá trị góp phần mang đến cho Quý khách hàng và gia đình thân yêu nhiều hơn nữa những niềm vui và may mắn trong cuộc sống.

Chubb Life bảo vệ bạn – Vì bạn là cả thế giới!