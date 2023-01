Trên đường về quê ăn Tết, người dân ấm lòng nhận thức ăn, nước uống miễn phí khi qua Ninh Thuận

Chương trình tiếp nước miễn phí do Cụm thi đua số 3 của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh - Phòng CSGT - Công an huyện Thuận Bắc - Ngân hàng Vietcombank Ninh Thuận - Tập đoàn Đèo Cả - Xã đoàn Lợi Hải và một số nhà hảo tâm tổ chức. Ảnh: T.Q