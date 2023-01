Ba tháng trước khi ChatGPT ra mắt vào tháng 11/2022, công ty mẹ của Facebook là Meta đã phát hành một chatbot tương tự. Nhưng không giống như hiện tượng ChatGPT ngay lập tức trở thành cơn sốt, với hơn một triệu người dùng trong năm ngày đầu tiên, Blenderbot của Meta thật nhàm chán, nhà khoa học trí tuệ nhân tạo của Meta, Yann LeCun cho biết.

"Lý do nó nhàm chán là vì nó được làm quá đỗi an toàn", LeCun cho biết vào tuần trước tại một diễn đàn do công ty tư vấn AI Collective [i] tổ chức. Anh ấy đổ lỗi cho phản ứng thờ ơ của công chúng là do Meta "quá cẩn thận trong việc kiểm duyệt nội dung", chẳng hạn như chỉ đạo chatbot thay đổi chủ đề nếu người dùng hỏi về tôn giáo. Mặt khác, Blenderbot lại trò chuyện truy vấn về khái niệm sai lệch khi đặt vấn đề liên quan trong Kinh Qur'an, khi viết lời cầu nguyện cho một giáo sĩ Do Thái.

Big Tech từng di chuyển thận trọng trên chat AI nhưng cho tới khi ChatGPT lộ diện! Ảnh: @AFP.

ChatGPT hiện đang nhanh chóng trở thành xu hướng khi Microsoft - công ty gần đây đã đầu tư hàng tỷ đô la vào công ty đứng sau chatbot này, OpenAI cũng đang làm việc để kết hợp nó vào phần mềm văn phòng phổ biến của mình và bán quyền truy cập vào công cụ này cho các doanh nghiệp khác.

Theo các cuộc phỏng vấn với sáu nhân viên hiện tại và trước đây của Google và Meta, một số người trong số họ đã nói với điều kiện giấu tên rằng, chính công cụ ChatGPT đang gia tăng gây áp lực bên trong những gã khổng lồ công nghệ bao gồm Meta và Google, tất nhiên điều này họ không được phép phát biểu công khai ra bên ngoài.

Tại Meta, các nhân viên gần đây đã chia sẻ các bản ghi nhớ nội bộ thúc giục công ty tăng tốc quy trình phê duyệt AI để tận dụng công nghệ mới nhất, theo một trong số họ. Google, công ty đã giúp đi tiên phong trong một số công nghệ nền tảng chat AI, gần đây đã khẩn trương tìm cách tung ra các sản phẩm AI, và đề xuất các chiến lược để rút ngắn quá trình đánh giá và giảm thiểu các tác hại tiềm ẩn từ công nghệ liên qua, theo một báo cáo trên New York Times.

Theo một số chuyên gia, ChatGPT có thể được sánh với các công cụ chuyển văn bản thành hình ảnh như DALL-E 2 và Stable Diffusion, là một phần của làn sóng phần mềm mới AI từng có. Chúng tạo ra các tác phẩm của riêng mình bằng cách vẽ ra hình ảnh truy vấn dựa trên các mẫu mà chúng đã xác định được trong kho nội dung khổng lồ do con người tạo ra cho nó. Công nghệ này đã được tiên phong tại các công ty công nghệ lớn như Google, trong những năm gần đây nhưng chúng trở nên bí mật hơn, chỉ cũng cấp các các mẫu mới sơ bộ, hoặc cung cấp bản demo nhưng vẫn giữ bí mật toàn bộ sản phẩm. Trong khi đó, các phòng thí nghiệm nghiên cứu như OpenAI đã nhanh chóng tung ra các phiên bản mới nhất của họ.

Những gã khổng lồ công nghệ đã trở nên lém lỉnh kể từ những thất bại công khai như công cụ Tay của Microsoft, nó đã bị gỡ xuống trong vòng chưa đầy một ngày vào năm 2016, sau khi những kẻ troll cho thấy chat bot AI kêu gọi một cuộc chiến tranh chủng tộc, nó cũng cho rằng Hitler đã đúng và đưa ra dữ liệu rằng "Người Do Thái đã làm vụ 11/9". Meta đã bảo vệ Blenderbot và loại bỏ nó sau khi nó đưa ra những bình luận phân biệt chủng tộc, họ cũng đã gỡ bỏ một công cụ AI khác, có tên là Galactica, khi bị chỉ trích về những bản tóm tắt nghiên cứu khoa học không chính xác và đôi khi thiên vị.

Trước đây, Google, Facebook và Microsoft đã thận trọng xây dựng nền tảng chat AI. Nhưng các công ty nhỏ hơn đang đưa nó đến với đại chúng nhanh chóng, điển hình là sự xuất hiện của chatbot ChatGPT, điều đó buộc Big Tech phải phản ứng. Ảnh: @AFP.

"Mọi người cảm thấy công cụ ChatGPT của OpenAI mới hơn, tươi mới hơn, thú vị hơn và mắc lỗi ít hơn so với các công ty đương nhiệm từng mắc phải", một nhân viên Google làm việc trong lĩnh vực AI cho biết, đề cập đến sự sẵn lòng của công chúng đối với chấp nhận ChatGPT với ít sự giám sát hơn. Trong khi đó, một số tài năng hàng đầu đã nhảy sang các công ty khởi nghiệp nhanh nhẹn hơn, như OpenAI và Stable Diffusion.

Lily Lin, người phát ngôn của Google cho biết: "Chúng tôi tin rằng AI là công nghệ nền tảng và mang tính biến đổi, cực kỳ hữu ích cho các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng. Nhưng chúng ta cần xem xét những tác động xã hội rộng lớn hơn mà những đổi mới này có thể có. Chúng tôi tiếp tục thử nghiệm nội bộ công nghệ AI của mình để đảm bảo rằng nó hữu ích và an toàn".

Còn Giám đốc truyền thông của Microsoft, Frank Shaw, cho biết công ty của ông hợp tác với OpenAI để xây dựng các biện pháp giảm thiểu an toàn bổ sung khi sử dụng các công cụ AI như DALLE-2 trong các sản phẩm của mình. Shaw cho biết: "Microsoft đã làm việc trong nhiều năm để vừa thúc đẩy lĩnh vực AI vừa hướng dẫn công khai cách những công nghệ này được tạo ra, và sử dụng trên các nền tảng của chúng tôi theo những cách có trách nhiệm và đạo đức".

Mark Riedl, giáo sư điện toán tại Georgia Tech và là chuyên gia về học máy, cho biết công nghệ nền tảng của ChatGPT không nhất thiết phải tốt hơn những gì Google và Meta đã phát triển. Nhưng việc OpenAI nhanh chóng phát hành các mô hình ngôn ngữ của mình để sử dụng công khai đã mang lại cho nó một lợi thế thực sự. Chat AI đã trải qua một số chu kỳ cường điệu trong thập kỷ qua, nhưng sự trổi dậy về DALL-E và ChatGPT đã đạt đến một tầm cao mới.

Ngay sau khi OpenAI phát hành ChatGPT, những người có ảnh hưởng công nghệ trên Twitter bắt đầu dự đoán rằng, trí tuệ nhân tạo tổng quát sẽ đánh dấu sự sụp đổ của công cụ tìm kiếm Google. ChatGPT đưa ra các câu trả lời đơn giản theo cách dễ tiếp cận, và không yêu cầu người dùng tìm kiếm thông qua các liên kết màu xanh lam. Bên cạnh đó, sau một phần tư thế kỷ, giao diện tìm kiếm của Google đã trở nên cồng kềnh với các quảng cáo và các nhà tiếp thị đang cố gắng đánh lừa hệ thống.