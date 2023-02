Triệt xóa đường dây lô đề "khủng" do nữ 8X cầm đầu

Ngày 6/2, Công an Quảng Nam thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh vừa phối hợp triệt phá đường dây đánh bạc liên huyện dưới hình thức ghi số lô, đề với số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Tống đạt lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Hòa. Ảnh: CAQN

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 8 đối tượng. Trong đó, đối tượng Nguyễn Thị Hòa (SN 1986, trú TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề.

Qua điều tra ban đầu xác định, hằng ngày, dựa vào kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc, miền Trung, các đối tượng nhận "tịch đề" của nhiều người trên địa bàn TP.Tam Kỳ, huyện Núi Thành tham gia đánh bạc và chuyển "tịch đề" cho Nguyễn Thị Hòa để nhận tiền "hoa hồng".

Để tránh phát hiện, xử lý, các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi như: Sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để nhắn tin, gọi điện; xóa tin nhắn "tịch đề" của người chơi sau mỗi lần tính tiền thắng thua… Các đối tượng đã hoạt động trong đường dây này từ tháng 11/2022 đến nay.

Số tiền "tịch đề" mà Nguyễn Thị Hòa nhận từ các đối tượng nhà dưới trung bình 500 triệu đồng/ngày. Qua trích xuất dữ liệu điện tử ban đầu, xác định số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc của nhóm đối tượng trên từ ngày 27/1 đến khi bị bắt khoảng hơn 15 tỷ đồng.