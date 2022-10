Triều cường liên tục dâng cao, Chủ tịch TP.Cần Thơ chỉ đạo "nóng"

Học sinh tự học tại nhà do triều cường ở Cần Thơ dâng cao

Triều cường ở Cần Thơ sáng 10/10 tiếp tục dâng cao hơn ngày hôm qua. Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, nhiều tuyến đường ở TP.Cần Thơ tiếp tục bị ngập sâu, nhất là các con đường ở quận Ninh Kiều như Lý Tự Trọng, Trần Hưng Đạo, Trần Văn Hoài... Tình trạng trên khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhiều phương tiện giao thông bị tắt máy.

Triều cường ở Cần Thơ liên tục dâng cao, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cho học sinh tự học tại nhà từ ngày 11 đến ngày 13/10. Trong ảnh, học sinh đi gặp khó khăn khi đi qua đoạn đường ngập sâu trên địa bàn quận Ninh Kiều sáng 10/10. Ảnh: Huỳnh Xây

Nhiều tuyến đường ở quận Ninh Kiều bị ngập sâu sáng 10/10. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo báo cáo mới nhất của ngành chức năng TP.Cần Thơ, mực nước sáng nay cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu lúc 5 giờ là 2,21m (vượt mức báo động 3), cao hơn hôm qua 0,04m.

Do triều cường ở Cần Thơ tiếp tục dâng cao nên trong sáng 10/10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ đã đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, cơ sở giáo dục trực thuộc cho trẻ em bậc học mầm non, học sinh, học viên học tự học tại nhà từ ngày 11 đến ngày 13/10.

Việc làm này nhằm mục đích chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng lũ đầu nguồn sông Cửu Long đổ về kết hợp với các đợt triều cường trong tháng 9 âm lịch.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ chỉ đạo, căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị trên tổ chức dạy học trực tuyến hoặc dạy bù khi học sinh trở lại trường, đồng thời hướng dẫn cho phụ huynh quản lý học sinh, học viên học tập tại nhà.

Bố trí lực lượng phân luồng giao thông thời điểm triều cường ở Cần Thơ dâng cao

Theo UBND TP.Cần Thơ, đây là đợt triều cường có đỉnh triều lên mức rất cao, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động một số lĩnh vực như: Ngập lụt ở một số khu dân cư ở vùng trũng thấp, ngoài đê bao và các cồn trên sông Hậu; ngập cục bộ ở một số tuyến đường trong đô thị, nhất là quận Ninh Kiều và Bình Thủy; ngập lụt ở một số khu vực nuôi trồng thủy sản ở sông Hậu và các cồn trên sông Hậu.

Lực lượng chức năng TP.Cần Thơ hỗ trợ người dân đi qua đoạn đường ngập sâu. Ảnh: Huỳnh Xây

Biểu đồ dự báo mực nước của Đài Khí tượng Thủy văn TP.Cần Thơ.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của người dân, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an thành phố cùng các đơn vị có liên quan chủ động khắc phục sạt lở trên các tuyến giao thông, bố trí lực lượng phân luồng giao thông tại các giao lộ và các điểm ngập sâu. Đồng thời làm nhiệm vụ hỗ trợ, cứu hộ xe của người dân khi bị chết máy, đảm bảo an toàn tuyệt đối với người dân và phương tiện qua lại.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cũng giao Thành đoàn TP.Cần Thơ bố trí lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân an toàn thông qua các đoạn đường ngập.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em và học sinh, giáo viên tại các khu vực ngập sâu.

Riêng lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng, ông Trường yêu cầu tăng cường kiểm tra các van ngăn triều để hạn chế tối đa nước từ sông Hậu theo các đường cống chảy ngược vào, kiểm tra các nắp hố ga trên các tuyến đường, vỉa hè, tránh hố sâu tại các miệng cấp thoát nước.