Thông tin mới vụ cháy quán karaoke 32 người chết tại Bình Dương

Ngày 1/11, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2022 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết.

Theo đó, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt chủ quán karaoke An Phú. Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can đối với 2 cán bộ công an về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Được biết, 2 người bị khởi tố gồm cựu trung tá Nguyễn Duy Linh - Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an TP.Thuận An và Nguyễn Văn Võ, cán bộ của đội.

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin về vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết. Ảnh: H.T

Liên quan đến vấn đề vụ án đã kết thúc điều tra hay chưa, đại tá Trần Văn Chính cho biết vụ án vẫn chưa kết thúc điều tra. Hiện nay, cơ quan điều tra đang chờ kết quả trưng cầu giám định, cho nên chưa thể khép lại vụ án và sẽ có thông tin khi có kết quả.

Thông tin của Dân Việt, trước đó khoảng 20 giờ 30 ngày 6/9, tại quán karaoke An Phú, phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ cháy.

Tiếp nhận tin báo, công an đã huy động 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe trạm bơm, 1 xe phương tiện, 1 xe chỉ huy và 66 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy, cứu sống an toàn được 12 người mắc kẹt trên sân thượng và cứu hộ được hơn 20 người thoát hiểm.

Đến 21h30 cùng ngày, cơ bản đám cháy đã được khống chế. Vụ cháy khiến 32 người tử vong, nhiều người khác bị thương. Qua điều tra, cảnh sát nhận định nguyên nhân ban đầu là do chập điện.

Hiện trường quán karaoke cháy khiến 32 người chết tại Bình Dương. Ảnh: H.T

UBND tỉnh Bình Dương cho hay, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (sinh năm 1980, ngụ tỉnh Bình Dương) làm chủ. Cơ sở Karaoke An Phú được thiết kế, xây dựng với tổng diện tích sàn khoảng 1.500m2 gồm có 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng), trong đó có 29 phòng hát karaoke.