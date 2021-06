An Giang: Cây rầu dái cổ thụ vỏ sần sùi hơn 700 tuổi 10 người ôm không hết được coi như "một vị thần"

Tại An Giang có 5 cây cổ thụ "khủng" được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận cây Di sản. Trong đó gồm: 2 cây vải thiều, có trên 300 tuổi ở xã An Tức, huyện Tịnh Biên; cây dầu con rái, có trên 300 tuổi ở xã An Cư, huyện Tịnh Biên; cây me chua, có trên 500 tuổi ở xã Núi Tô, Tri Tôn.

Trong số những cây cổ thụ này, còn 1 cây thuộc hàng khủng nhất trong làng cây cổ thụ ở An Giang, đó là cây dầu rái ở xã Cô Tô, huyện Tri Tôn. Cây có trên 700 năm tuổi. Để ôm trọn được đường kính của thân cây này cần khoảng 10 người trưởng thành.

Cây cổ thụ có trên 700 năm tuổi. Ảnh: MA.

Để ôm trọn được đường kính của thân cây cổ thụ này cần khoảng 10 người trưởng thành. Ảnh: MA.

Chỉ cần đứng từ ngoài con lộ xa đến hơn 200m nhìn vào, chúng ta dễ dàng thấy bóng của cây dầu che mát cả một khoảng sân rộng của gia đình ông Chau Pone, người đang bảo vệ cây dầu.

Ông Chau Pone cho biết: "Cây này có ở đây cũng lâu lắm rồi. Khi tôi hỏi mẹ thì bà cũng không biết cây có từ khi nào, chỉ biết rằng từ nhỏ đã thấy nó ở đây. Cây này mỗi năm người ta vô phân cho nó một lần cho nó khỏe".

Cây cổ thụ được bà con bảo vệ, chăm sóc. Ảnh: MA.

Theo ông Chau Pone, cây dầu rái cổ thụ này có chiều cao đến 30m, nếu tính từ mặt đất lên 1,3m thân, cây dầu có chu vi trên 8m. Vì thế, để ôm trọn được đường kính của thân cây thì phải cần đến 10 người trường thành. Đây được xem là cây dầu rái có tuổi đời thuộc hàng khủng nhất trong làng cây cổ thụ tại An Giang.

Trải qua thời gian, vỏ cây dầu rái này gần như hoá thạch, từng mảng sần sùi, khô cứng bao quanh thân cây. Cây không có nhiều nhánh, chỉ một thân chạy thẳng lên bầu trời và các tán vươn ra xa gần 20m.

Vỏ cây dầu rái hơn 700 tuổi sần sùi. Ảnh: MA.

Cây cổ thụ hơn 700 tuổi 10 người ôm không hết ở An Giang được công nhận Cây di sản Việt Nam vào năm 2013. Ảnh: MA.

Đối với người dân tộc Khmer, cây không chỉ cho bóng mát, hoa quả, gỗ… mà những cây cổ thụ thế này còn là một vị thần. Do đó, đến những ngày lễ tết hoặc khi gia đình có chuyện vui…người dân hay mang đồ đến cúng "ông cây". Đây cũng là chỗ dựa tinh thần và là nơi để bà con tập hợp sinh hoạt, cúng viếng, cầu cho mưa thuận gió hòa hàng năm.

Tháng 8, năm 2013 vừa qua, cây dầu rái cổ thụ của vùng đất Cô Tô được Hội Di sản Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao Bằng công nhận là Cây Di sản Việt Nam.