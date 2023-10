Trồng cây quế thẳng tuột thơm lừng, bán từ vỏ đến lá, dân ở một huyện của Quảng Nam đổi đời Trồng loại cây thẳng tuột thơm lừng, bán từ vỏ đến lá, dân ở một huyện của Quảng Nam đổi đời

Cũng như ở huyện Bắc Trà My và huyện Nam Trà My, cây quế đã đang mang lại cuộc sống ấm no cho hàng nghìn hộ đồng bào Giẻ Triêng ở huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam). Trồng quế không chỉ giúp bà con giữ gìn nguồn giống lâu đời, làm giàu chính đáng mà còn góp phần quan trọng là giữ rừng nơi đầu nguồn.