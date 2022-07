Clip: Hương gạo Séng Cù ngon nức tiếng huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Gạo Séng cù Than Uyên nổi tiếng khắp vùng, được bà con tin dùng

Nhắc tới thương hiệu gạo Séng cù của huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) bấy lâu nay người tiêu dùng trong và ngoài khu vực huyện Than Uyên hay tỉnh Lai Châu đều không còn lạ lẫm và rất được ưa chuộng trong bữa cơm hàng ngày, bởi gạo Séng cù Than Uyên hạt nào hạt nấy to đều, có mùi thơm rất riêng, khi nấu cơm dẻo và ngọt, có hậu vị mà không loại gạo nào có thể so sánh được.

Đặc biệt cơm nấu từ gạo Séng cù Mường Than để nguội không khô mà vẫn thơm dẻo như lúc còn nóng, chính vì vậy gạo Séng cù Than Uyên được người tiêu dùng đánh giá có chất lượng vượt trội so với các giống gạo nổi tiếng khác.

Cánh đồng Mường Than nới trồng ra thứ gạo Séng cù ngon nức tiếng huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Bảo Anh

Được biết, cánh đồng Mường Than, huyện Than Uyên nằm ở độ cao trên 600m so với mặt nước biển, câu nói "Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc" đã gắn liền với mỗi người dân Tây Bắc từ rất lâu với ngụ ý xếp hạng các cánh đồng, cánh đồng Mường Thanh của Điện Biên, Mường Lò của Yên Bái, cánh đồng Mường Than của Lai Châu và cánh đồng Mường Tấc của tỉnh Sơn La.

Cánh đồng Mường Than là cánh đồng lớn thứ 3, nơi đây được thiên nhiên ưu đãi cho chất đất màu mỡ, nguồn nước trong lành, khí hậu ôn hòa nhờ đó tạo ra sản phẩm gạo Séng cù thơm, dẻo ngon đặc trưng; gạo Séng cù được bà con nông dân Mường Than gieo cấy từ rất lâu, hiện nay giống lúa này được người dân trồng chủ yếu ở các xã Hua Nà, Mường Cang và thị trấn Than Uyên.

Séng cù Than Uyên không chỉ được khách hàng ở trong và ngoài khu vực ưa chuộng mà du khách ở miền xuôi tới thăm thú Tây bắc thưởng thức một lần sẽ nhớ mãi không quên, đây cũng là giống gạo đặc hữu chỉ riêng có ở vùng Than Uyên, Lai Châu.

Do đặc thù khí hậu thổ nhưỡng nên các vùng miền khác không thể trồng được giống gạo Séng cù ngon như vậy.

UBND huyện Than Uyên triển khai thực hiện Dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển và tạo dựng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Séng cù Than Uyên” nhằm hướng tới phát triển vùng sản xuất lúa hàng hóa đặc sản của địa phương.. Ảnh: Vinh Duy

Cùng nông dân xây dựng, nâng tầm thương hiệu gạo Séng cù

Chia sẻ với phóng viên báo Dân Việt /Trangtraiviet điện tử, ông Lò Văn Hương - Chủ tịch UBND huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) cho biết: Chúng tôi triển khai thực hiện Dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển và tạo dựng nhãn hiệu chứng nhận "Gạo Séng cù Than Uyên" nhằm hướng tới phát triển vùng sản xuất lúa hàng hóa đặc sản của địa phương.

Được HTX Xây dựng Thanh Xuân (xã Mường Cang, huyện Than Uyên) hỗ trợ giống và cam kết bao tiêu sản phẩm nên các hộ nông dân yên tâm ký kết thực hiện. Ảnh: Vinh Duy



Sản phẩm gạo Séng cù được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu "Gạo đặc sản Séng cù Than Uyên". Nhờ sự nỗ lực vào cuộc của các cấp chính quyền huyện, sự cần cù chịu thương chịu khó, chăm học hỏi của bà con nông dân cùng với sự tham gia liên kết của HTX Xây dựng Thanh Xuân, xã Mường Cang, năm 2021 gạo Séng cù được UBND tỉnh Lai Châu công nhận là sản phẩm Ocop 4 sao.

Để có được sản phẩm Ocop 4 sao, thương hiệu nổi tiếng gạo Séng cù Than Uyên bên cạnh sự quyết tâm vào cuộc của các cấp chính quyền huyện không thể không nhắc tới sự đồng hành của HTX Xây dựng Thanh Xuân.

Chia sẻ với chúng tôi ông Nguyễn Văn Yên – Giám đốc HTX cho biết: Hiện nay HTX Xây dựng Thanh Xuân đang thực hiện liên kết với trên 200 hộ dân thực hiện cấy 60ha Séng cù tại xã Mường Cang và Hua Nà; chúng tôi không chỉ đơn thuần thực hiện liên kết, thu mua lúa sau thu hoạch cho người dân, mà để có được những sản phẩm OCOP chất lượng, được nhiều người biết đến, tin dùng; chúng tôi thường xuyên hướng dẫn cho bà con từ cách ủ giống đến chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và bảo quản lúa; bên cạnh đó chúng tôi giám sát thực hiện nghiêm ngặt việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật.

Năm 2021 sản phẩm gạo Séng cù được UBND tỉnh Lai Châu công nhận là sản phẩm Ocop 4 sao. Ảnh: Bảo Anh

Hai năm qua, gia đình anh Tòng Văn Phát, bản Pom Pó, xã Mường Cang, huyện Than Uyên trồng 2 sào giống lúa Séng cù với HTX Thanh Xuân, anh hồ hởi cho biết: HTX Xây dựng Thanh Xuân hỗ trợ giống và cam kết bao tiêu sản phẩm nên gia đình tôi rất yên tâm ký kết thực hiện, khi trời mưa HTX sẽ thu mua theo giá sấy nên tránh được thóc, gạo bị ẩm mốc...

HTX thu mua thóc, gạo với giá cao hơn nhiều so với ngoài thị trường, nhờ đó gia đình tôi có thêm thu nhập.

Năm 2022, quyết tâm nâng hạng từ 4 sao lên 5 sao cho gạo Séng cù, huyện Than Uyên chú trọng duy trì liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap, khép kín, HTX Xây dựng Thanh Xuân chú trọng đầu tư dây truyền xay xát, giàn sấy, hệ thống nhà xưởng hiện đại trị giá hàng tỷ đồng.

Huyện thành lập trang Web và thực hiện đưa các sản phẩm lên các sàn giao dịch điện tử để quảng bá, giới thiệu; việc đưa các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là sản phẩm đạt Ocop Gạo Séng cù Than Uyên lên sàn giao dịch thương mại điện tử cũng đang được huyện Than Uyên đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt.

HTX xây dựng Thanh Xuângóp phần không nhỏ thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện Than Uyên ngày càng phát triển. Ảnh: Bảo Anh

Chia sẻ thêm với phóng viên, ông Lò Văn Hương - Chủ tịch UBND huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) cho biết: Hướng đi mà chúng tôi đang dồn lực triển khai như hiện nay góp phần bảo tồn và phát triển được giống lúa đặc sản của địa phương; tạo niềm tin trong liên kết sản xuất với người dân từ đó thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng và tăng thu nhập cho bà con ngay từ chính đồng ruộng của quê hương.

Năm 2021, bên cạnh phát triển thương hiệu gạo Séng cù cùng với các sản phẩm lúa gạo khác HTX xây dựng Thanh Xuân đã mang về doanh thu trên 7 tỷ đồng, góp phần không nhỏ vào ngân sách nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện Than Uyên ngày càng phát triển.