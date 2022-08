Nhằm tận dụng diện tích đất xung quanh nhà để trồng rau màu tăng thêm thu nhập cho bà con nông dân góp phần cải thiện kinh tế gia đình cho bà con nông dân tại địa phương góp phần xóa đói giảm nghè.

Thị trấn Kinh Cùng có diện tích rau màu nhiều với diện tích khoảng 35 ha trong đó là các loại rau ăn lá, trồng hẹ, rẫy dây nhằm phục vụ cho bà con chợ thị trấn kinh cùng và bà con các xã xunh quanh.

Điển hình như anh Lê Văn Khởi ấp Hòa phụng A, thị trấn Kinh Cùng, anh đã được tiếp cận mô hình sản xuất rau, trong đó có trồng cây hẹ theo hướng an toàn qua tư vấn của cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, và mô hình của lớp dạy nghề trồng rau an toàn do trung tâm dạy nghề huyện phụng hiệp tổ chức .

Mô hình trồng hẹ của nông dân Lê Văn Khởi ấp Hòa phụng A, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Thấy mô hình hiệu quả nên anh vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm để có hướng phát triển kinh tế gia đình sau này. Năm 2017, Anh đã tận dụng mảnh đất xung quanh nhà thực hiện mô hình trồng hẹ này và đã thành công.

Sau hơn 2 tháng tìm tòi học hỏi, anh Khởi tận dụng mảnh đất trống ở trước nhà và anh bắt đầu thực hiện mô hình trồng hẹ mà mình đã ấp ủ. Lúc đầu anh làm thử nghiệm đầu tư khoảng 50m2 đất trồng các loại cây ăn lá như cải xanh, cải xà lách,...

Thấy mô hình cho thu nhập ổn định anh mở rộng diện tích 100m2 trồng hẹ đến nay diện tích rau an toàn của anh đã tăng lên 600m2.

Anh Khởi chia sẻ: trước đây việc trồng rau. trong đó có trồng hẹ theo phương thức cũ thường lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, năng suất không cao lại nhiều sâu bệnh. Bên cạnh đó anh sữ dụng hệ thống tưới phun nhằm giảm chi phí sản xuất.

Với phương thức trồng rau an toàn, trồng hẹ an toàn anh thực hiện gieo trồng mật độ thích hợp, cân đối phân bón, nhất là bón phân hửu cơ cho cây rau bảo đảm thời gian cách ly phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ vậy khi thu hoạch cây hẹ đạt năng suất cao và an toàn cho người tiêu dùng.

Theo anh Khởi, trên diện tích 600m2 đất, chi phí đầu tư cho mô hình trồng hẹ này vào khoảng 1.500.000 đồng. Mỗi năm anh trồng rau xoay vòng đất được 3 - 4 lần, cung cấp ra thị trường địa phương lượng rau mỗi ngày gần 20kg. Với 600m2 đất trồng rau, trong đó có trồng cây hẹ lá mỗi năm mang lại cho Anh thu nhập hơn 10 -15 triệu đồng.

Đầu tư mô hình rau an toàn, trồng hẹ tại nhà anh Khởi có thuận lợi là tiện chăm sóc, giảm được chi phí vận chuyển, rau lại tươi xanh hơn so với lấy rau từ các địa phương khác đến. Vì thế, vườn rau xanh, rau gia vị của anh được các tiểu thương, người tiêu dùng địa phương ưa chuộng và cung cấp cho khu vực các xã xung quanh.