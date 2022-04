Trước kia chưa trồng sầu riêng, xã Phú An từng được biết đến là địa phương khó khăn nhất của huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai), đời sống kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào cây mía và cây điều.

Vườn trồng sầu riêng khoảng 10 héc ta của ông Nguyễn Văn Thiệu ở ấp 4 xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai được canh tác theo chuẩn VietGAP.

Nhưng từ khi thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng, hàng trăm héc ta diện tích trồng mía và trồng điều lần lượt được thay thế bằng cây sầu riêng. Vài năm trở lại đây, loại cây trồng đặc sản này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân Phú An thoát nghèo, vươn lên làm giàu, nhiều người đã trở thành tỷ phú nhờ trồng sầu riêng.

Ông Nguyễn Văn Thiệu ở ấp 4 xã Phú An, người có hơn 20 năm gắn bó với cây sầu riêng cho biết, gia đình ông có 10 ha trồng sầu riêng cơm vàng hạt lép và hoàn toàn canh tác theo chuẩn VietGAP. Hiện sầu riêng đang bước vào giai đoạn chăm sóc trái.

Nhờ có nhiều năm kinh nghiệm trồng sầu riêng cùng với việc canh tác theo chuẩn VietGAP nên sầu riêng của ông cho trái ra đều và đạt chất lượng. Niên vụ này, năng suất sầu riêng của ông Thiệu ước đạt gần 20 tấn/ héc ta.

“Tôi trồng sầu riêng từ năm 2000, mới đầu chỉ chuyển đổi vài ha diện tích trồng mía sang trồng sầu riêng. Sau nhiều năm có kinh nghiệm, tôi thấy loại cây này cho giá trị kinh tế cao nên tôi chuyển dần sang trồng sầu riêng. Mấy năm trở lại đây, giá sầu riêng cao hơn nhiều so với các loại cây ăn trái khác. Tôi thấy ở Phú An, không có loại cây nào cho giá trị kinh tế cao bằng sầu riêng”. ông Thiệu cho biết thêm.

Cũng theo ông Thiệu, có năm sầu riêng được thương lái thu mua với giá 55.000-60.000/kg, lúc giá thấp nhất là 35.000/kg. Tuy nhiên với giá thấp nhất người trồng sầu riêng vẫn có lãi. Riêng năm nay sầu riêng đậu trái rất đạt, kể cả giá phân năm nay tăng hơn so với mọi năm thì người trồng sầu riêng vẫn “sống tốt”.

Chỉ trong vài năm trở lại đây, diện tích cây sầu riêng trên địa bàn xã Phú An tăng nhanh. Theo thống kê của địa phương, hiện toàn xã có gần 900 héc ta trồng sầu riêng. Việc chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, từ đó đời sống của người dân Phú An cũng không ngừng được nâng lên. Điển hình có những hộ trồng sầu riêng cho thu nhập hàng tỷ đồng/năm.

Phú An được xem là thủ phủ sầu riêng của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Ông Hoàng Minh Hải, Công chức Địa chính – Nông nghiệp xã Phú An, huyện Tân Phú (Đồng Nai) cho biết, “Ở đây có những hộ thu 200 tấn sầu riêng/năm, nếu bán được giá thì thu về trên 10 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí công, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón…trung bình 100 triệu/ha. Năm nay giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng thì chí phí sẽ nhiều hơn, song người trồng sầu riêng lúc nào cũng có lợi nhuận”.

Theo bà Lại Thị Thảo, Chủ tịch UBND xã Phú An, từ việc chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng sầu riêng đã giúp đời sống kinh tế của nhân dân Phú An từng bước được cải thiện. Đối với những hộ trồng sầu riêng có thu hoạch, thì từ nghèo, khó khăn chuyển sang khá giả, có những hộ trở thành hộ giàu của xã nhờ sầu riêng.

Để nâng cao chất lượng sầu riêng cũng như giữ gìn đặc sản của địa phương, năm 2018 xã Phú An đã thành lập được Hợp tác xã sầu riêng với 19 thành viên, có tổng diện tích trồng sầu riêng trên 100 héc ta, hoàn toàn canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP.

Cũng theo lãnh đạo xã Phú An, thổ nhưỡng ở địa phương rất hợp với cây sầu riêng nên ngoài việc cho năng suất cao thì sầu riêng Phú An cho vị ngọt, thơm ngon hơn các vùng khác trong tỉnh nên thường được thương lái mua với giá cao.

Hiện nay sầu riêng Phú An được biết đến rộng rãi ở thị trường trong nước. Do vậy, địa phương đang phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhãn chứng nhận hàng hoá và hệ thống truy xuất nguồn gốc để đưa sầu riêng Phú An xuất ngoại.