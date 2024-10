Ứng dụng công nghệ cao trồng toàn rau ngon, một hợp tác xã ở Đà Nẵng giúp dân có của ăn của để

Sản xuất rau theo chuẩn VietGAP

Chúng tôi đến thăm cánh đồng rau thuộc Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan (HTX rau an toàn Túy Loan) đang lúc bà con nông dân tranh thủ ngày nắng ráo thu hoạch những luống rau cuối vụ, đồng thời cày xới đất để xuống giống những loại rau, quả theo đúng thời vụ.

Anh Nguyễn Văn Tân – Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan cho biết đơn vị được thành lập từ năm 2011, hiện đang hoạt động sản xuất, tiêu thụ rau an toàn và dịch vụ du lịch trải nghiệm. Ảnh: T.N.

Anh Nguyễn Văn Tân – Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan cho biết: "Tiền thân từ một Câu lạc bộ trồng rau năm 2002, HTX Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan được thành lập vào tháng 10/2011 với 20 thành viên, gồm 2 hoạt động chính là dịch vụ sản xuất, tiêu thụ rau an toàn và dịch vụ du lịch trải nghiệm nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, HTX đã nâng lên tổng số 40 thành viên (chính thức và liên kết), với tổng diện tích sản xuất là 6ha".



Clip hoạt động của Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan.

Từ khi tham gia HTX, các hộ nông dân không còn sản xuất theo kiểu manh mún, nhỏ lẻ, mà thay vào đó là canh tác rau quả theo quy trình kỹ thuật cụ thể, có kế hoạch thời vụ.



Đặc biệt, nắm được nhu cầu sử dụng sản phẩm sạch của người tiêu dùng ngày càng cao, HTX đã vận động và tập huấn, hướng dẫn các xã viên và hộ sản xuất kỹ thuật canh tác rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, để đảm bảo sức khỏe cho cả người tiêu dùng và người trồng rau.

HTX rau an toàn Túy Loan có 40 hộ tham gia canh tác hàng chục loại rau quả theo chuẩn VietGAP. Ảnh: T.N.

Hiện nay, trên cánh đồng rau của HTX rau an toàn Túy Loan có 40 hộ tham gia canh tác hàng chục loại rau quả theo chuẩn PGS, VietGAP như: rau cải, xà lách, mồng tơi, rau dền, rau muống, rau lang, rau thơm, bí đao, khổ qua, dưa leo, mướp, đậu cove, ớt....



Anh Tân cho hay, từ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, HTX đã xây dựng được hệ thống nhà xưởng, nhà sơ chế - đóng gói và kho lạnh cho bà con cất trữ nông sản sau thu hoạch. HTX luôn theo dõi, kiểm soát việc nông dân bón phân, phun thuốc, sử dụng các sản phẩm thuốc trừ sâu sinh học và phân hữu cơ để đem lại sản phẩm sạch, tạo ra nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng cung cấp cho thị trường.

HTX đã vận động và tập huấn, hướng dẫn các xã viên và hộ sản xuất kỹ thuật canh tác rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, để đảm bảo sức khỏe cho cả người tiêu dùng và người trồng rau. Ảnh: T.N.

Bà Nguyễn Thị Trĩ (67 tuổi) bộc bạch: "Từ khi tham gia HTX rau an toàn Túy Loan, gia đình tôi sản xuất rau quả theo hướng an toàn, chủ yếu sử dụng bã đậu và phân chuồng hoai mục để bón cho rau, sử dụng các biện pháp sinh học để phòng trừ sâu bệnh hại. Từ đó, tạo ra những sản phẩm rau quả chất lượng, được người tiêu dùng tin tưởng, ưa chuộng, thu nhập cũng nâng lên đáng kể.



Từ 2 sào đất đang trồng rau cải, rau dền, trung bình mỗi tháng tôi có thu nhập khoảng 6 triệu đồng, so với trồng lúa thì trồng rau sạch cho thu nhập khá hơn, vào mùa Tết thì thu nhập sẽ cao hơn".

HTX rau an toàn Túy Loan là một trong những HTX điển hình tiên phong trong phong trào sản xuất rau an toàn theo chuẩn VietGAP tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.N.

HTX rau an toàn Túy Loan liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân, ước tính sản lượng rau quả xuất bán mỗi năm đạt hơn 500 tấn. Chủ yếu cung cấp cho các chuỗi siêu thị, cửa hàng thực phẩm an toàn tại thành phố Đà Nẵng như: Co.opmart, Lotte Mart, Trung tâm thương mại Hòa Thọ, Bệnh viện Công an 199, Trường học chất lượng cao Sky-Line... đem lại doanh thu từ 1-2,9 tỷ đồng/năm.



Hoạt động hiệu quả của HTX đã tạo ra một đòn bẩy cho các thành viên HTX, phấn khởi yên tâm về đầu ra, ngày càng sản xuất ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng, góp phần tạo việc làm cho 60 lao động thường xuyên với mức thu nhập trung bình 6-7 triệu đồng/người/tháng (nhất là lao động lớn tuổi), góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện tiêu chí 13 trong Chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Bên cạnh đó, HTX còn tạo điều kiện giúp 9 hộ thoát nghèo, 15 hộ khó khăn vươn lên được hộ khá, tham gia và hỗ trợ kinh phí cho nhiều hoạt động của địa phương.



HTX rau an toàn Túy Loan liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân, ước tính sản lượng rau quả xuất bán mỗi năm đạt hơn 500 tấn, đem lại doanh thu từ 1-2,9 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 60 lao động. Ảnh: T.N.

Theo anh Tân, hiện nay HTX đang gặp khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, bởi sự cạnh tranh giá cả trên thị trường khiến số lượng đơn hàng giảm dần. Thêm vào đó, HTX đang thiếu nguồn vốn để đầu tư đẩy mạnh phát triển hoạt động dịch vụ du lịch trải nghiệm và nguồn lực lao động đang ngày một già hóa, nông dân không còn mặn mà với canh tác rau màu, năng suất và sản lượng cũng vì thế mà giảm đi đáng kể.



Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp

Để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản xuất, năm 2013, HTX rau an toàn Túy Loan đã mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ cao vào mô hình trồng rau thủy canh với diện tích ban đầu là 100m2.

Mô hình vườn rau thủy canh đem lại cho HTX doanh thu khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng vào mùa mưa bão. Ảnh: T.N.

Anh Tân cho biết: "Rau thủy canh được trồng trong hệ thống đựng nước được pha sẵn chất dinh dưỡng, chảy theo đường ống chảy ngang qua khay chứa cây rau ở mức vừa phải, đủ ướt rễ cây, cung cấp chất dinh dưỡng đủ để rau phát triển từ lúc trồng cho đến lúc thu hoạch. Vì vậy, người trồng không tốn nhiều công chăm sóc, chất lượng rau được kiểm soát thông qua nguồn dinh dưỡng đầu vào, có năng suất và chất lượng cao, hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn".

HTX rau an toàn Túy Loan có 2 sản phẩm được UBND thành phố Đà Nẵng công nhận đạt chuẩn OCOP gồm: rau ăn lá đạt chuẩn 3 sao và rau ăn quả đạt chuẩn 4 sao. Ảnh: T.N.

Vào mùa mưa bão, sản lượng rau của HTX thường bị thiếu hụt, để đáp ứng đủ các đơn hàng thì HTX tăng cường phát triển mô hình vườn rau thủy canh. Đồng thời duy trì sản xuất nhiều giống rau trái vụ và dần mở rộng diện tích lên 500m2, đem lại doanh thu khoảng 30 triệu đồng/tháng.

Đến nay, HTX rau an toàn Túy Loan có 2 sản phẩm được UBND thành phố Đà Nẵng công nhận đạt chuẩn OCOP gồm: rau ăn lá đạt chuẩn 3 sao và rau ăn quả đạt chuẩn 4 sao, được chứng nhận PGS và VietGAP về sản xuất rau an toàn.

Sản phẩm của HTX rau an toàn Túy Loan rất được khách hàng tin tưởng, ưa chuộng, chủ yếu cung cấp cho các chuỗi siêu thị, cửa hàng thực phẩm an toàn tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.N.

Ngoài việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân, HTX còn phát huy lợi thế địa lý để triển khai thành công mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với dịch vụ du lịch trải nghiệm.

Bình quân mỗi năm, HTX đón hơn 8.000 lượt khách là học sinh, sinh viên, các tour du lịch, các đoàn trong nước và nước ngoài đến tham quan, học tập, trải nghiệm các hoạt động trồng, chăm sóc, thu hoạch rau quả tại vườn. Qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá về sản phẩm của HTX rau an toàn Túy Loan và mang lại hiệu quả kinh tế cao.



Bình quân mỗi năm, HTX đón hơn 8.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động trồng, chăm sóc, thu hoạch rau quả tại vườn. Ảnh: T.N.

Chia sẻ về định hướng phát triển trong thời gian tới, anh Nguyễn Văn Tân – Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan nói: "Hiện HTX đã đề xuất với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Vang hỗ trợ mở rộng quy mô vườn rau thủy canh lên 1.000m2 nhằm nâng cao năng suất và đa dạng thêm chủng loại, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.



Đồng thời, chúng tôi dự định mở rộng thêm một khuôn viên để du khách tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian, làm bánh tráng truyền thống Túy Loan... hướng đến nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, thu hút khách du lịch nhiều hơn".