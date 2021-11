Công an Bình Dương bắt trùm giang hồ Phi “đen”

Ngày 15/11, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum bắt giữ đối tượng Lê Văn Phi (SN 1986, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo tài liệu điều tra, tháng 3/2019, một người dân đến Công ty bất động sản Cường Phát (phường Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để giải quyết việc giao dịch đất trước đó thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhân viên của công ty nên bỏ lại xe máy rồi bỏ chạy.

Ít giờ sau, người này đi ô tô đi cùng hai người đàn ông khác quay lại công ty trên để lấy lại xe máy thì gặp giám đốc công ty, được hướng dẫn đến Công an phường Dĩ An để lấy xe. Khi cả nhóm đang trên đường đến trụ sở công an thì người của công ty gọi điện thoại nói cả nhóm quay lại công ty để lấy xe.

Trùm giang hồ Phi "đen" bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại cửa khẩu khẩu Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, khi quay lại đến Công ty bất động sản Cường Phát, nhóm người trên ô tô bị Lê Văn Phi cùng 15 đối tượng khác cầm hung khí tấn công gây thương tích. Sau đó, Phi cùng đồng bọn dùng dây điện trói tay, chân của một người trên xe ô tô rồi chở đến trước trụ sở Công an phường Dĩ An, thả xuống đất rồi rời đi.

Qua truy xét, Công an TP.Dĩ An đã tiến hành bắt giữ 15 đối tượng trong nhóm thanh niên gây án. Riêng Phi đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và đến đến khu vực cửa khẩu Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) giáp ranh với nước Lào để lẩn trốn sự truy bắt của Công an Bình Dương.

Lê Văn Phi có biệt danh là Phi "đen", là đối tượng giang hồ có số má tại khu vực "tam giác đen", giáp ranh giữa TP.Dĩ An, Đồng Nai và TP.Thủ Đức của TP.HCM. Người này chuyên hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, từng có nhiều tiền án tiền sự về các tội danh cố ý gây thương tích, tổ chức đánh bạc, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, đe dọa giết người, cưỡng đoạt tài sản.