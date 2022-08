Theo IGN, Marvel Studios gần đây đã giới thiệu lý thuyết đa vũ trụ trong bộ phim "Doctor Strange in Multiverse of Madness". Theo đó, vũ trụ có tên 838 đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên gạo cội Patrick Stewart với tư cách là Giáo sư Xavier. Bên cạnh đó, khán giả cũng được thấy John Krasinski trong vai Reed Richards của Fantastic Four.

"Trùm ma túy" sẽ tham gia Vũ trụ điện ảnh Marvel?

Điều này ngầm khẳng định rằng, sẽ không có Giáo sư X trong Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) chính. Vai diễn mang tính quan trọng số một của MCU này hiện vẫn đang bỏ ngỏ cho các diễn viên thử sức. Trong nhiều năm qua, người hâm mộ đã mong muốn được thấy ngôi sao của "Breaking Bad" và "The Boys" Giancarlo Esposito tham gia một bộ phim của Marvel Studios.

Theo nguồn tin của IGN, có vẻ như nam diễn viên 64 tuổi này gần đây đã có buổi gặp gỡ hãng phim này. Trong một video cá nhân, nam diễn viên đã tiết lộ cuộc nói chuyện với Marvel và anh chia sẻ mình muốn đóng vai Giáo sư X.

Giancarlo Esposito sẽ vào vai Giáo sư Xavier? (Ảnh: ScreenRant).

"Hiện tại thì tôi vẫn chưa làm việc cho Marvel. Tôi đã cùng họ trò chuyện về tương lai và nếu được chọn lựa, tôi sẽ nhận vai Giáo sư Xavier", anh nói với The Direct.

Hãng phim Disney đã tiết lộ kế hoạch của họ trong ba năm tới với hai bộ phim Avengers mới được công bố là "Avengers: The Kang Dynasty" và "Avengers: Secret Wars" đều sẽ ra rạp vào năm 2025.

Bộ phim gần đây nhất của Marvel Studios ra rạp là "Thor: Love and Thunder", do Taika Waititi làm đạo diễn và sẽ có sự tham gia của Chris Hemsworth trong vai chính, Tessa Thompson trong vai Valkyrie, Natalie Portman trong vai Jane Foster.

Giancarlo Esposito được biết đến với vai diễn Gus Fring trong "Breaking Bad" và "Better Call Saul". Anh cũng đã xuất hiện trong "The Boys" và "The Mandalorian". Người hâm mộ các trò chơi điện tử cũng sẽ nhận ra anh trong "Far Cry 6", nơi nam diễn viên vào vai nhân vật phản diện chính Anton Castillo. Nam diễn viên 64 tuổi thường được chọn vào vai phản diện, vì vậy việc trở thành Giáo sư X sẽ là một sự thay đổi khác lạ cho anh và cho cả người hâm mộ.

Charles Xavier là người sáng lập và không thường xuyên là thủ lĩnh của X-Men trong Marvel Comics. Trên màn ảnh rộng, cả Patrick Stewart và James McAvoy đều đóng vai nhân vật này trong vũ trụ X-Men của Fox.