Theo CBR, một cuộc thăm dò mới cho thấy sự quan tâm đến các bộ phim siêu anh hùng đang giảm dần. Đặc biệt, trong số người tham gia khảo sát, có không ít fan hâm mộ của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU)

Cuộc khảo sát với 2.200 người trưởng thành, công bố bởi Morning Consult, được đưa ra sau thông báo trong sự kiện Comic-Con International của Marvel Studios, theo đó hai bộ phim Avengers sẽ ra mắt khán giả vào năm 2025.

Được tiến hành từ ngày 30 tới 31/7, cuộc thăm dò cho thấy 59% người lớn cho biết họ thích phim siêu anh hùng, giảm từ 64% vào tháng 11/2021. Trong khi đó, tỷ lệ người lớn không thích phim siêu anh hùng tăng từ 36% lên 41%. Morning Consult lưu ý rằng con số này đã tăng 9% điểm kể từ năm 2018.

Cuộc tranh luận kéo dài về "sự mệt mỏi của các siêu anh hùng" trong rạp chiếu vẫn chưa có hồi kết. Những số liệu này được khảo sát bởi một số bộ phim gần đây, thuộc giai đoạn 4 của Marvel, không được khán giả đón nhận như trước đó. Ngoại trừ "Spider-Man: No Way Home", bộ phim mang về 1,9 tỷ USD trên toàn thế giới.

Khán giả "quay lưng" với phim siêu anh hùng của Marvel? (Ảnh: CBR).

Morning Consult cũng cho thấy 82% người hâm mộ Marvel bày tỏ họ thích các bộ phim của hãng, nhưng giảm 5% so với cuộc khảo sát vào mùa thu năm 2021. Gần một phần ba số người được hỏi thừa nhận họ "hơi mệt mỏi với quá nhiều bộ phim MCU".

Tuy nhiên, cuộc khảo sát không chỉ đưa ra những số liệu có phần "u ám" cho tương lai của các bộ phim siêu anh hùng. Cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ những người trưởng thành thuộc Thế hệ Gen Z (những người sinh năm từ 1997 tới 2012) thích các bộ phim siêu anh hùng và sẽ tiếp tục xem chúng trong các rạp chiếu phim. Số liệu khảo sát đã tăng từ 47% vào tháng 11/2021 lên 53% vào ngày 22/7.

Tại Comic-Con International ở San Diego, Marvel đã công bố một bộ phim sẽ đưa MCU vào năm 2025, với "Blade", "Captain America: New World Order", "Thunderbolts", "Fantastic Four", "Avengers: The Kang Dynasty" và "Avengers: Secret Wars" tham gia như đã thông báo trước đó là "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", "Guardians of the Galaxy Vol. 3" và "The Marvels".

Marvel kết thúc giai đoạn 4 vào tháng 11 tới đây với "Black Panther: Wakanda Forever", trong khi DC Films sẽ ra mắt "Black Adam" (tháng 10), "Shazam! Fury of the Gods" (tháng 12) và "Aquaman 2" (tháng 3). Bất chấp sự trì hoãn bởi đời tư tai tiếng củangôi sao Ezra Miller, "The Flash" được cho là vẫn sản xuất đúng kế hoạch để phát hành vào tháng 6/2023.

Tuy nhiên, bộ phim "Batgirl" đột ngột bị hủy trong tuần này trong bối cảnh hãng Warner Bros. đang thay đổi đối với chiến lược phát hành DC Films. Bên cạnh đó, kết quả của buổi chiếu thử nghiệm phim không mấy thành công khiến cho bộ phim không bao giờ được phát hành. Quyết định đó đặt ra câu hỏi về số phận của "Supergirl" và "Blue Beetle", cả hai đều được dự định ra mắt khán giả trên HBO Max.