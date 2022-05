Tại TP Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, An Giang, Vĩnh Long… trứng gà công nghiệp và vịt ta được nhiều nông dân bán buôn cho thương lái ở mức từ 21.000- 24.000 đồng/chục trở lên.

Hiện các loại trứng gia cầm được bày bán dồi dào, đảm bảo đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Giá trứng vịt tươi (vịt ta) đang được bán lẻ tại nhiều chợ, siêu thị và điểm kinh doanh ở mức 29.000-35.000 đồng/chục; trứng vịt lộn ở mức 40.000-42.000 đồng/chục.

Trong khi đó, giá trứng gà công nghiệp đang được bán lẻ tại nhiều nơi từ 30.000-36.000 đồng/chục, trứng gà ta có giá 40.000-44.000 đồng/chục. Đây là mức giá cao nhất kể từ đầu năm 2022 đến nay.



Giá trứng gia cầm tăng do nguồn cung giảm và nhu cầu tiêu thụ ở mức cao, cũng như do ảnh hưởng bởi các chi phí đầu vào phục vụ chăn nuôi tăng.

Theo nhiều tiểu thương kinh doanh trứng gia cầm, hiện nguồn cung trứng gà và vịt tại nhiều địa phương có phần giảm so với trước do thời điểm này số lượng đàn gà và vịt đang đẻ trứng không nhiều, cũng như do thời gian qua người dân giảm nuôi vì giá đầu ra sản phẩm bấp bênh, trong khi giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao.

Nhìn chung, nguồn cung các loại trứng gia cầm vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Giá trứng gia cầm tăng nhưng vẫn còn ở mức thấp hơn nhiều so với thời điểm giá tăng cao kỷ lục vào khoảng tháng 7, tháng 8-2021, khi đó giá nhiều loại trứng gà và trứng vịt có giá bán lẻ lên đến 45.000-50.000 đồng/chục.