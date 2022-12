Trung Quốc mở một kho chứa nông sản khổng lồ, kho chứa này rất gần với Việt Nam

Cụ thể, theo Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản thị trường Trung Quốc của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Bộ NNPTNT), Trung Quốc có tham vọng xây dựng dự án dây chuyền lạnh của Trung tâm Logistics Quốc tế Nam Sa, Quảng Châu có diện tích 208.000m2, với công suất kho lạnh dự kiến là 460.000 tấn.

Giai đoạn đầu của dự án, Trung Quốc sẽ mở một kho chứa chuyên dụng rộng 54.600m2. Đây là kho chứa lớn nhất hiện nay tại Trung Quốc.

Ngoài ra, khu vực cảng Nam Sa, Quảng Châu đã mở 182 tuyến tàu, trong đó có 150 tuyến tàu thương mại nước ngoài.

Tại đây, hàng hóa có thể được phân phối và chuyển tải nhanh chóng thông qua vận tải kết hợp đường sắt, đường thủy và đường bộ. Hàng hóa từ dây chuyền lạnh nhập khẩu đã được thông quan và xuất xưởng có thể đến tất cả các thành phố lớn trong vòng 1 giờ và có thể đến tất cả các vùng của đất nước trong vòng 24 giờ.

Có thể thấy, việc Trung Quốc xây dựng kho chứa nông sản khổng lồ ở Quảng Châu, rất gần với Việt Nam sẽ tạo cơ hội để các doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc.

Trung Quốc sẽ mở một kho chứa nông sản chuyên dụng rộng 54.600m2, đây là kho chứa lớn nhất hiện nay tại Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu nhập khẩu các loại nông sản rất lớn của nước này. Ảnh minh họa: Reuters.

Hệ thống kho lạnh hiện đại sẽ đáp ứng nhu cầu nhập khẩu nông lâm thủy sản ngày càng cao của Trung Quốc.

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn dẫn nguồn của Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu nông lâm thủy sản chính của Việt Nam sang Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm 2022 đạt 8,46 tỷ USD, tăng 11,66% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính riêng tháng 10/2022, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản chính đạt 994,12 triệu USD, tăng 19,2% so với tháng trước và tăng 31,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Trung Quốc trong tháng 10/2022 là cao su (chiếm 24,3%), gỗ và sản phẩm từ gỗ (chiếm 20,9%), rau quả (chiếm 15,3%), thủy sản (chiếm 14,2%), sắn và sản phẩm từ sắn (chiếm 9,0%), gạo (chiếm 6,4%), hạt điều (chiếm 5,2%), thức ăn gia súc và nguyên liệu (chiếm 3,2%).

So với tháng 9/2022, xuất khẩu một số mặt hàng tăng cao là: rau quả (tăng 64,4%), hạt điều (tăng 45,3%), cà phê (tăng 40,0%), thức ăn gia súc và nguyên liệu (tăng 33,3%), gạo (tăng 26,1%);...

Trung Quốc đang trở thành một trong những thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Tổng kim ngạch xuất khẩu gạo sang thị trường này trong 10 tháng năm 2022 đạt 757.600 tấn, trị giá 382,7 triệu USD, giảm 18,0% về khối lượng và 16,8% về giá trị so với cùng kỳ 2021.

Trong tháng 10/2022, gạo thơm là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang Trung Quốc với kim ngạch 75.900 tấn và 34,6 triệu USD (chiếm 57,7% về khối lượng và 54,7% về giá trị); so với cùng kỳ năm ngoài, xuất khẩu gạo thơm đã tăng 619,5% về khối lượng và 428,0% về giá trị. Giá xuất khẩu gạo thơm đạt 475,8 USD/tấn, tăng 1,2% so với tháng trước nhưng giảm 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, giá trị xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc tháng 10 năm 2022 đạt 151,7 triệu USD, chiếm 49,0% tổng giá trị xuất khẩu, tăng 64,4% so với tháng trước và tăng 46,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 10 tháng năm 2022, giá trị xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đạt 1,2 tỷ USD (chiếm 43,9% thị phần), giảm 25,8% so với cùng kỳ năm.