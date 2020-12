Trung Quốc tăng kiểm soát hàng nhập khẩu đông lạnh, doanh nghiệp xuất khẩu cá tra cần chuẩn bị gì?

Theo Tổng cục Thủy sản, kim ngạch xuất khẩu cá tra tính đến 15/10 ước đạt 1,12 tỷ USD, giảm 27,5% so với cùng kỳ năm 2019. Diện tích thả nuôi cá tra lũy kế tháng 11 là 5.485ha, bằng 73,8% so với cùng kỳ năm 2019. Diện tích thu hoạch đạt 2.813ha, bằng 52% so với cùng kỳ năm 2019.