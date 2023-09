Trung Quốc tăng tốc thu mua một loại nông sản của Việt Nam, chốt giá cao nhất 4.350 NDT/tấn

Giá sắn tươi tăng, xuất khẩu sắn sang Trung Quốc vẫn sôi động

Theo bản tin của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), do sức mua từ thị trường Trung Quốc, từ đầu tháng 9/2023 đến nay, giá sắn tươi tại Tây Ninh tiếp tục tăng nhẹ, trong khi giá tinh bột thành phẩm cũng được điều chỉnh tăng thêm 200 đồng/kg theo đà tăng của giá nguyên liệu, lên mức bình quân 12.500 đồng/kg với hàng xuất khẩu và phổ biến 12.800 đồng/kg với hàng bán nội địa.

Đáng chú ý, một số lô hàng tinh bột sắn giao tại Móng Cái và Lạng Sơn đã được phía Trung Quốc chốt mua với giá cao nhất là 4.300-4.350 NDT/tấn.

Cục Xuất nhập khẩu nhận định, dù tồn kho sắn lát của Việt Nam thấp nhưng giá giao dịch vẫn ổn định. Nhu cầu mua sắn lát của Trung Quốc sôi động hơn khi các nhà máy chuẩn bị nguồn hàng cho sản xuất hàng hóa cuối năm, nhưng giá xuất khẩu chưa tăng cao do đồng Nhân dận tệ mất giá mạnh và giá ngô thế giới thấp.

Nhu cầu hỏi mua tinh bột sắn của Trung Quốc nhiều hơn trong bối cảnh sản lượng tinh bột sắn vụ mới của Việt Nam và Thái Lan ra thị trường.

Nhờ sức mua tăng từ Trung Quốc nên xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam tăng trở lại sau 5 tháng giảm liên tiếp.

Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam tăng trở lại sau 5 tháng giảm liên tiếp nhờ sức mua tăng từ Trung Quốc. Ảnh: Báo Tây Ninh.



Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 8/2023, Việt Nam xuất khẩu được 221.270 tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 103,26 triệu USD, tăng 52,4% về lượng và tăng 43,7% về trị giá so với tháng 7/2023. Giá xuất khẩu bình quân sắn và các sản phẩm từ sắn ở mức 466,7 USD/tấn, giảm 5,7% so với tháng 7/2023 và giảm 0,4% so với tháng 8/2022.

Lũy kế 8 tháng năm 2023, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,86 triệu tấn, trị giá 768,76 triệu USD, giảm 12,4% về lượng và giảm 18% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 8/2023, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn lớn nhất của Việt Nam, chiếm 95,91% tổng lượng sắn xuất khẩu của cả nước với 212.230 tấn, trị giá 98,04 triệu USD, tăng 56,1% về lượng và tăng 47,2% về trị giá so với tháng 7/2023.

Lũy kế 8 tháng năm 2023, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 1,69 triệu tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 687,24 triệu USD, giảm 13,4% về lượng và giảm 19,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo, nhu cầu mua sắn và tinh bột sắn từ các nhà nhập khẩu vẫn cao do các nước tăng cường dự trữ lương thực, ngũ cốc cho tiêu dùng và sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Tuy nhiên, nguồn cung suy giảm trong bối cảnh diện tích một số tỉnh trồng sắn bị nhiễm bệnh khảm lá, ảnh hưởng đến năng suất sắn vụ mới năm 2023, nên xuất khẩu sắn và các sản phẩm sắn của Việt Nam sẽ khó tăng mạnh.

Trung Quốc mua sắn nhiều nhất thế giới

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 7 tháng năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu gần 4,34 triệu tấn sắn lát, trị giá 1,19 tỷ USD. Thái Lan, Việt Nam, Lào và Campuchia là 4 thị trường cung cấp sắn lát cho Trung Quốc.

Đáng chú ý, lượng sắn lát nhập khẩu của Trung Quốc từ Việt Nam tăng, trong khi nhập khẩu từ Thái Lan và Lào đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù Trung Quốc giảm nhập khẩu sắn lát và tinh bột sắn của Thái Lan, nhưng sắn và tinh bột sắn của Thái Lan vẫn chiếm tới 87,47% tổng lượng nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc.

Trong 7 tháng năm 2023, Việt Nam là thị trường cung cấp sắn lát lớn thứ hai cho Trung Quốc với 533.850 tấn, trị giá 145,73 triệu USD, tăng 8% về lượng, nhưng giảm 0,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Thị phần sắn lát của Việt Nam chiếm 12,29% về lượng và chiếm 12,16% về trị giá trong tổng nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc, cao hơn so với cùng kỳ năm 2022.

Trong 7 tháng năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu 1,68 triệu tấn tinh bột sắn, trị giá 813,51 triệu USD, giảm 35,5% về lượng và giảm 40,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Trong 7 tháng năm 2023, Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 cung cấp tinh bột sắn cho Trung Quốc, với 544.890 tấn, trị giá 252,09 triệu USD, giảm 46% về lượng và giảm 51,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Thị phần tinh bột sắn của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc chiếm 32,35% về lượng và chiếm 30,99% về trị giá, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, trong 7 tháng năm 2023, Trung Quốc tăng nhập khẩu tinh bột sắn từ Lào và Indonesia so với cùng kỳ năm 2022. Thị phần tinh bột sắn của Lào chiếm 9,62% về lượng và chiếm 8,67% về trị giá trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022.