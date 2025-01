Trung Quốc thúc giục Mỹ điều tra nhanh nguyên nhân vụ hai máy bay đâm nhau

Hình ảnh vụ nổ trên không trung do camera hành trình trong xe hơi của một gia đình ở D.C. ghi lại được. Ảnh: CNN.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, kết quả xác minh sơ bộ vụ hai máy bay đâm nhau ở Mỹ cho thấy hai công dân Trung Quốc đã thiệt mạng trong vụ việc.

Người phát ngôn cho biết, sau vụ việc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã ngay lập tức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp.

Không tìm thấy người sống sót nào sau vụ tai nạn xảy ra hôm 29/1.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng thúc giục Mỹnhanh chóng cung cấp thông tin cập nhật về các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn và đảm bảo các biện pháp theo dõi phù hợp.

Người phát ngôn cho biết thêm, Trung Quốc sẽ cung cấp hỗ trợ cần thiết cho gia đình của những công dân Trung Quốc đã khuất trong việc xử lý hậu quả.

Trong khi đó tại Mỹ, các thợ lặn đang làm việc để cứu hộ các nạn nhân trong vụ va chạm máy bay ở Washington, DC đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong bối cảnh bùn lầy dày đặc và tầm nhìn gần như bằng không, mặc dù máy bay chỉ nằm trên mặt nước vài chục cm, các chuyên gia cho biết.

Ít nhất 14 người vẫn mất tích trong khi 40 thi thể đã được tìm thấy sau khi một chiếc máy bay chở 64 hành khách từ Wichita, Kansas va chạm với một trực thăng của Quân đội Hoa Kỳ chở ba người lính, các nguồn tin cho biết với CNN.

Mặc dù thân máy bay chỉ nằm trong vài chục cm nước, nhưng điều kiện thời tiết khiến việc cứu hộ trở nên vô cùng khó khăn, theo Butch Hendrick, một huấn luyện viên cứu hộ và là người sáng lập Lifeguard Systems, một chương trình dành cho thợ lặn và nhân viên cứu hộ có trụ sở tại New York.

"Bùn trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Việc thiếu tầm nhìn nghiêm trọng có nghĩa là thợ lặn về cơ bản phải đi qua máy bay bằng cảm giác — giống như đọc chữ nổi. Và bây giờ họ đang phải đối mặt với một thân máy bay bị xé toạc", Hendrick nói với Abby Phillip của CNN.

"Mỗi feet họ di chuyển, đều có khả năng xảy ra một chướng ngại vật khác, một mối nguy hiểm khác hoặc thậm chí là thương tích cho thợ lặn. Vì vậy, họ phải cực kỳ cẩn thận bên trong máy bay đó", ông nói thêm, đồng thời cảnh báo về nguy cơ ô nhiễm từ nhiên liệu và mảnh vỡ trong sông.

Hendrick chỉ ra rằng dây an toàn trên máy bay, không giống như dây an toàn trên ô tô, là dây an toàn dạng đai ngang bụng không có dây đeo vai, do đó "cơ thể không nhất thiết vẫn phải ngồi trên ghế".