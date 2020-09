Trung tướng Lương Tam Quang- Thứ trưởng Bộ Công an: Cần sự phối hợp của người dân để triệt phá tín dụng đen

Tại Hội nghị đối thoại,nông dân Phi Anh Đệ đến từ thôn Nguyên An, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, chuyên trồng mía đường thâm canh; sản xuất các loại máy móc phục vụ trồng mía đường đặt câu hỏi:

Nông dân Phi Anh Đệ đặt câu hỏi với Thủ tướng.

Những năm gần đây, nhiều chủ đại lý nhận ký hàng trăm tấn cà phê, hồ tiêu của người dân rồi tẩu tán tài sản và tuyên bố vỡ nợ, khiến nhiều nông dân trắng tay và gây mất an ninh trật tự ở nông thôn. Tình trạng này rất đáng báo động.

Bên cạnh đó, tình trạng các băng nhóm núp bóng dưới danh nghĩa "công ty tài chính" về các vùng nông thôn để dụ dỗ người dân vay nặng lãi cũng rất phức tạp.

Người dân rất mong muốn Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ngành Công an điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ngăn chặn tình trạng trên.

Trung tướng Lương Tam Quang – Thứ trưởng Bộ Công an.

Được sự chỉ định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trung tướng Lương Tam Quang – Thứ trưởng Bộ Công an trả lời câu hỏi của nông dân về tín dụng đen.

Theo đó, tướng Lương Tam Quang cho biết: "Thời gian quan lực lượng công an liên tục mở các đợt cao điểm triệt phá băng nhóm tội phạm như cướp giật, tín dụng đen, triệt xoá các tụ điểm tệ nạn ma tuý, cờ bạc, hay các nhóm tội phạm kinh tế…, nhằm bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng cuộc sống an toàn tại nông thôn.

Hàng chục ngàn vụ vi phạm đã được lực lượng công an tiến hành trấn áp, xử lí, trong đó có gần 4.000 vụ phạm tội kinh tế, hơn 1.000 vụ vi phạm về ô nhiễm môi trường, ngoài ra có nhiều vụ phá rừng… Ngoài giải pháp đảm bảo an ninh cây trồng, vật nuôi thuỷ sản, chế phẩm sinh học, phân bón…, chúng tôi cũng đã phối hợp với Bộ NNPTNT làm sao nâng cao giá trị sản xuất nông sản của người nông dân.

"Để triệt phá những tổ chức núp bóng công ty tài chính, mà bản chất là tín dụng đen, chúng tôi đã cùng NHNN có giải pháp làm sao nguồn vốn NHNN tiếp cận được bà con nông dân, các doanh nghiệp nông nghiệp dễ dàng hơn"- tướng Lương Tam Quang cho biết thêm.

Đặc biệt, theo tướng Lương Tam Quang, Bộ Công an thực hiện Luật Công an nhân dân, triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã. Lực lượng này đã triển khai bài bản các mặt công tác, nhờ đó có những chuyển biến rõ rệt ở vùng nông thôn, được bà con đồng tình ủng hộ.

Tiếp tục triển khai cao điểm tấn công đối tượng tội phạm này không chỉ ở các vùng nông thôn mà cả ở các nơi khác đối với băng nhóm lợi dụng công ty tài chính để hoạt động phi pháp. Về cơ bản, hiện nay các công ty núp bóng này đã được triệt phá ở rất nhiều địa phương.

Sau phát biểu của Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của lực lượng Công an và tiếp tục yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh hơn việc xử lí các đối tượng tín dụng đen.

"Bộ Công an cũng đã xây dựng Thông tư phối hợp với các bộ ngành xử lí tất cả tin báo tố giác tội phạm. Quan điểm là những tin báo đó phải được xác định điều tra, xử lí triệt để. Chúng tôi cũng rất cần sự phối hợp của người dân trong việc phát hiện, tố giác những tổ chức, hành vi tín dụng đen. Chúng tôi cũng đã đăng kí với Quốc hội sẽ xử lí trên 90% tin tố giác tội phạm, xác minh, điều tra xử lí triệt để"- Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định.

Ông Đào Minh Tú- Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bổ sung câu hỏi này, ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định thêm về việc xử lý tín dụng đen. Ông Tú cho biết: "Bộ Công an thời gian qua đã quyết liệt, xử lý loại trừ tội phạm tín dụng đen. Xin nói rõ thêm là các công ty tài chính không hoạt động tín dụng đen, mà là các tổ chức tín dụng núp bóng công ty tài chính để hoạt động phạm pháp. Còn lại, nói chung các công ty tài chính hoạt động đúng quy định, giúp bà con tiếp cận nguồn vốn thuận lợi và hiệu quả".

Theo ông Tú, trong 3-4 năm trước, tại địa bàn Tây Nguyên, hay Thanh Hoá các đối tượng này hoạt động rất mạnh, năm 2018 chúng tôi đã khảo sát và phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội nghị rộng rãi tuyên truyền tới bà con thế nào là tín dụng đen, khi cần vốn tiếp cận ở đâu? Dưới góc độ ngân hàng, thời gian qua các đối tượng tín dụng đen đã giảm rõ rệt.