Trung ương Hội NDVN - Tổng Công ty Bảo hiểm PVI: Thỏa thuận hợp tác Chương trình phúc lợi cho hội viên nông dân

Ông Nguyễn Minh An - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm PVI cho biết: Bảo hiểm PVI cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ (gồm sản phẩm bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm bắt buộc) như: Bảo hiểm xây dựng, Bảo hiểm cháy nổ và các rủi ro đặc biệt, Bảo hiểm tài sản, Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, Bảo hiểm tai nạn lao động, ốm đau…và một số sản phẩm bảo hiểm cho Hội Nông dân theo nhu cầu để chăm sóc, hỗ trợ cho Hội viên, nông dân.

Hiện nay, tại khu vực miền Trung và Tây nguyên PVI đã hợp tác với Hội ND các tỉnh Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình, Gia Lai...

Chiều 11/1, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Nguyễn Xuân Định đã có buổi tiếp và làm việc với Tổng Công ty Bảo hiểm PVI về thực hiện “Chương trình phúc lợi cho hội viên Hội Nông dân Việt Nam". Ảnh: Minh Ngọc

Tại buổi làm việc, ông An cho hay, PVI sẽ có chính sách ưu đãi giảm giá ít nhất 15% giá bán các sản phẩm bảo hiểm tự nguyện so với giá niêm yết bán ra thị trường cho hội viên Hội viên, nông dân. Hàng năm, trích 2% tổng doanh thu bảo hiểm trước thuế (do hệ thống Hội thuộc Trung ương Hội NDVN giới thiệu) về Trung ương Hội NDVN để tổ chức thực hiện các hoạt động chăm lo, tăng cường các hoạt động xã hội cho hội viên, nông dân.

Tham gia các hoạt động, sự kiện hỗ trợ người nông dân như: Tết Sum vầy, Phiên chợ quê và các hoạt động xã hội, từ thiện của tổ chức Hội như giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, gia đình chính sách vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, trao học bổng cho học sinh nghèo.…

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định (ngồi đầu bên phải) gợi mở nhiều vấn đề quan trọng trong buổi làm việc với Tổng Công ty Bảo hiểm PVI. Ảnh: Minh Ngọc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định cho biết, Trung ương Hội NDVN sẽ lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với điều kiện của người nông dân nhất.

Theo đó, ông gợi mở phía PVI nên triển khai làm điểm tại 1 số tỉnh, thành phố, sau đó nhân rộng. Đặc biệt, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN lưu ý, PVI cần quan tâm đến vấn đề rủi do.

"Trong quá trình triển khai nếu có rủi ro xảy ra thì phải có giải pháp để xử lý hài hòa lợi ích của đơn vị cung cấp dịch vụ cũng như của người tham gia Bảo hiểm", ông Định nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định, trong quá trình triển khai phải tập trung tuyên truyền để người dân hiểu được lợi ích của việc tham gia Bảo hiểm nói chung, trong đó có Bảo hiểm PVI thì lúc đó người nông dân sẽ có những lựa chọn sản phẩm phù hợp. Tiếp đó, phải làm tốt công tác hướng dẫn hội viên nông dân một cách cụ thể, đơn giản, dễ hiểu.

Ông Định cũng đề nghị, PVI cần tiếp tục phát triển hệ thống cộng tác viên, đại lý. Bên cạnh đó, nghiên cứu lồng ghép các hoạt động, nhất là trong tuyên truyền, hướng dẫn. Một mặt tuyên truyền miệng, trực tiếp kết hợp với trực tuyến.