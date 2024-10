Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội

Dự và chủ trì tại buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Xuân Định- Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN; Nguyễn Duy Lượng- Trưởng ban liên lạc hưu của Trung ương Hội NDVN khu vực phía Bắc, nguyên Phó Chủ tịch.

Cùng tham dự buổi lễ còn có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị trong cơ quan cùng gần 100 cán bộ hưu trí cơ quan.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Nguyễn Xuân Định thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội NDVN gửi lời chào mừng, thăm hỏi chân tình tới toàn thể đội ngũ cán bộ hưu trí cơ quan qua các thời kỳ. Đồng chí Phó Chủ tịch cũng thông tin nhanh về tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn cùng những dấu ấn đậm nét của công tác Hội và phong trào nông dân trong năm 2024.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Nguyễn Xuân Định phát biểu tại buổi gặp mặt

Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định cho biết: Năm 2024 là năm đầu tiên các cấp Hội ND và cán bộ, hội viên, nông dân trong cả nước ra sức thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2023- 2028. Theo đánh giá chung, tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn và công tác Hội cũng như phong trào nông dân bên cạnh những thuận lợi cũng đang còn không ít khó khăn, thách thức.

Trong 9 tháng đầu năm, tình hình hội viên, nông dân cả nước cơ bản ổn định; hội viên, nông dân tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động hiệu quả của Quốc hội, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Người nông dân rất phấn khởi khi Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; hội viên, nông dân cả nước vui mừng, phấn khởi trước thành công Đại hội Hội ND các cấp, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Đối với lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, vừa qua bà con nông dân tại nhiều tỉnh ở phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3 và mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại lớn cả về trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Tuy vậy, sản xuất nông nghiệp 9 tháng đầu năm của cả nước vẫn duy trì được mức tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu. Theo thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3,20%, đóng góp 5,37% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội NDVN, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định trao tặng món quà tới Ban liên lạc hưu của Trung ương Hội NDVN

Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn tiếp tục được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn được quan tâm; lối sống, nếp sống văn hoá mới ở nông thôn ngày càng phát triển.

Đáng chú ý, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội NDVN đã tổ chức Lễ phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội ủng hộ ít nhất 1 ngày lương/người; vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ được trên 8 tỷ đồng (gồm tiền và hàng hóa thiết yếu) gửi tới đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3. Ngoài ra, chỉ đạo Hội ND 63 tỉnh, thành phố tổ chức phát động trong cán bộ, hội viên, nông dân và vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ tiền và hàng hoá trị giá hàng chục tỷ đồng để giúp đỡ nông dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định, trong 9 tháng đầu năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội ND các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, sát với cơ sở. Các cấp Hội tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Hội luôn được chú trọng. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về "Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới".

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 11/5/2024 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20/02/2024 phê duyệt Đề án Hội Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030.

Một điểm nổi bật trong công tác thông tin tuyên truyền đó là các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền thông qua mạng Internet; Trung ương Hội NDVN đã xây dựng và ra mắt hướng dẫn hội viên, nông dân cài đặt App "Nông dân Việt Nam". Đến nay, đã có trên 2,2 triệu cán bộ, hội viên, nông dân tham gia cài đặt và đăng ký tài khoản sử dụng App "Nông dân Việt Nam".

Ngay sau Đại hội Hội NDVN lần thứ VIII diễn ra hết sức tốt đẹp, Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN cũng đã tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2 (vào tháng 01/2024) và lần thứ 3 (vào tháng 7/2024). Tiến hành việc kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy Hội ND các cấp theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, văn bản của Hội; thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo theo nhiệm kỳ Đại hội.

Đặc biệt, đã tiến hành xong việc kiện toàn, bầu bổ sung đồng chí Phan Như Nguyện- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Trung ương Hội NDVN, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028 và phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NDVN.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Nguyễn Xuân Định và đồng chí Nguyễn Duy Lượng- Trưởng Ban liên lạc hưu của Trung ương Hội NDVN khu vực phía Bắc trao tặng món quà chúc thọ các đồng chí cán bộ hưu trí

Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định cho biết: Công tác phát triển hội viên và nâng cao chất lượng, quản lý hội viên được các cấp Hội tiếp tục chú trọng, thực hiện chặt chẽ, khoa học. Đến nay, tổng số trong cả nước đạt trên 10,2 triệu hội viên, nông dân; thành lập được trên 3.000 chi Hội ND nghề nghiệp; trên 26.000 tổ Hội ND nghề nghiệp hoạt động hiệu quả.

Các phong trào thi đua yêu nước do Hội phát động, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững.

Hiện, cả nước đã có trên 6,3 triệu hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; các cấp Hội xây dựng vận động, hướng dẫn thành lập, ra mắt hoạt động 837 Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi…

Đáng chú ý, hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề, phát triển các mô hình kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã tiếp tục được đẩy mạnh; công tác phát triển nguồn vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND các cấp ngày càng được chú trọng, tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước; xây dựng hướng dẫn tổ chức hoạt động theo đúng Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về "Thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân".

Hiện, tổng nguồn vốn Quỹ HTND trong toàn hệ thống Hội ước đạt 5.190,33 tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện các chính sách về tín dụng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng dư nợ đạt 103.461 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ hội viên, nông dân vay vốn với tổng dư nợ hơn 81.774 tỷ đồng. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn, nâng cao đời sống của hội viên, nông dân; vai trò của Hội là trung tâm, nòng cốt cho các phong trào nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường ngày càng được thể hiện rõ nét…

Đặc biệt, vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14/10/1930 – 14/10/2024), Ban Thường vụ Trung ương Hội đã công nhận danh hiệu và tổ chức Lễ tôn vinh cho 56 Nhà khoa học của Nhà nông năm 2024; công nhận và trao giải cho 24 giải pháp "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông" toàn quốc lần thứ X (2023 – 2024) diễn ra vào ngày 03/10/2024.

Sắp tới đây (ngày 14/10), Ban Thường vụ Hội NDVN sẽ tổ chức chuỗi sự kiện Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024". Trong đó, trọng tâm là Lễ tôn vinh "63 Nông dân Việt Nam xuất sắc", biểu dương 63 Hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu lần thứ II, năm 2024 và Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ IX năm 2024 với chủ đề "Lắng nghe nông dân nói".

Trong những tháng cuối năm 2024, Trung ương Hội sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức tổng kết các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN; đồng thời và xây dựng ban hành các Nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII thay thế cho các Nghị quyết trên. Cùng với đó, Ban Thường vụ Trung ương Hội tập trung tham mưu xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ 2 Đề án, gồm: Đề án "Bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân các cấp và nông dân sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc, chi Hội trưởng Nông dân, giai đoạn 2025-2030" và Đề án "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng, giai đoạn 2025-2030".

"Có thể thấy, tất cả các hoạt động cùng những kết quả mà Trung ương Hội NDVN đã đạt được trong năm 2024 chính là sự kế thừa từ những thành quả của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng với sự góp sức, cống hiến, nỗ lực của các cán bộ cơ quan trải qua các thời kỳ"-Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định nhấn mạnh..

Thay mặt Thường trực Trung ương Hội NDVN, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định trân trọng cảm ơn và gửi lời kính chúc sức khỏe tới các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương Hội cùng toàn thể các cán bộ hưu trí cơ quan. Đồng thời, mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ hưu cơ quan Trung ương Hội NDVN tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh"-

Thay mặt cho Ban liên lạc hưu của Trung ương Hội NDVN khu vực phía Bắc, đồng chí Nguyễn Duy Lượng- Trưởng Ban liên lạc trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của Thường trực và các Ban, đơn vị trong cơ quan; đồng thời chúc Thường trực cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Trung ương Hội lời chúc hạnh phúc, sức khỏe và thành công. Đồng chí Nguyễn Duy Lượng cho biết, đến nay, Hội Hưu trí duy trì 6 tổ sinh hoạt đều đặn với 126 hội viên tham gia.

Nhân dịp này, Thường trực Trung ương Hội NDVN và Ban liên lạc hưu khu vực phía Bắc đã tặng quà chúc thọ 15 cán bộ hưu trí từ 70 tuổi trở lên.