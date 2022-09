Trước chung kết Miss Grand Vietnam 2022: Thí sinh liên tiếp bỏ thi, Top 10 trình diễn bikini xuất sắc là ai?

Vì sao thí sinh liên tiếp bỏ thi trước chung kết Miss Grand Vietnam 2022?

Chia sẻ với Dân Việt, BTC cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 cho biết, thí sinh Huỳnh Thới Ngọc Thảo vốn là diễn viên hài từng gây chú ý khi đảm nhận vai Ba Lùi trong phim "Chị Mười Ba" không thể tham gia phần thi Best in Swimsuit (trang phục áo tắm) vì lý do sức khỏe. Vì vậy vòng thi trang phục áo tắm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam diễn ra tại TP.HCM chỉ còn 51 thí sinh tham gia.

Phía nữ diễn viên phim "Chị Mười Ba" thừa nhận, cô tiếc nuối vì không thể tham gia phần thi trình diễn áo tắm. Theo Ngọc Thảo, cô sẽ tiếp tục tham gia các phần thi sắp tới tại "đường đua" Miss Grand Vietnam thay vì xin dừng cuộc thi như nhiều thí sinh khác.

"Sau một giấc, tôi đã đỡ rồi. Tôi rất tiếc vì để mình bệnh vào lúc này và không thể tham gia phần trình diễn bikini hôm nay, may mắn là tôi không sao và bên chương trình cũng đã chăm sóc rất chu đáo cho tôi. Tôi sẽ cố gắng lấy lại sức nhanh nhất để hoàn thành các phần thi một cách tốt nhất, không có gì quá nghiêm trọng đâu, mọi người yên tâm nhé!", thí sinh Huỳnh Thới Ngọc Thảo chia sẻ trên trang cá nhân.

Trước thềm chung kết Miss Grand Vietnam 2022: Thí sinh Huỳnh Thới Ngọc Thảo bỏ phần thi áo tắm với lý do sức khỏe. (Ảnh: BTC)

Tối qua (19/9), BTC Miss Grand Vietnam 2022 đưa ra thông báo về việc thí sinh Đoàn Tường Linh (SBD 102) rút khỏi cuộc thi vì lý do cá nhân. Được biết, Đoàn Tường Linh sinh năm 2000 đến từ Lâm Đồng, hiện là người mẫu tự do tại TP.HCM. Trước đó, Đoàn Tường Linh từng vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020.

Ngoài Đoàn Tường Linh, thí sinh Trần Hoàng Anh Phương - con gái NSND Trần Nhượng cũng bất ngờ xin rút khỏi Top 53 cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022. Chia sẻ với Dân Việt, Anh Phương cho biết, cô xin dừng cuộc thi vì trùng với lịch trình cá nhân mà không thể sắp xếp dù con gái NSND Trần Nhượng từng đặt quyết tâm cao, muốn được tỏa sáng tại cuộc thi này. Tiếp đó, hai thí sinh Lê Tuyết Anh và Trần Phương Quỳnh cũng tự nguyện rút khỏi cuộc thi vì lý do cá nhân.

Việc các thí sinh liên tiếp xin dừng thi, bỏ ngang phần thi của mình nhận ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng yêu nhan sắc. Ngoài những ý kiến cho rằng, dàn thí sinh không nghiêm túc khi đăng ký tham gia cuộc thi, làm mất đi cơ hội của những cô gái khác tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Tuy nhiên, phía đại diện ban tổ chức cho rằng, những tình huống có thể xảy ra ở bất cứ cuộc thi nào và không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cũng như tiến trình hiện tại của Miss Grand Vietnam.

Trần Hoàng Anh Phương - con gái NSND Trần Nhượng bất ngờ xin rút khỏi Top 53 cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022. (Ảnh: BTC)

Để tạo điều kiện cho các cô gái bỏ lỡ cơ hội tại cuộc thi Miss Grand Vietnam trong ngày sơ khảo vào ngày 30/8, BTC cuộc thi cũng đã tổ chức thêm một buổi sơ khảo đợt 2 vào ngày 5/9. Theo đó, BTC Miss Grand Vietnam 2022 đã tiếp tục tìm ra thêm 2 gương mặt lọt vào vòng chung kết cuộc thi là Mai Thị Ngọc Tâm, Phù Thị Phương Trang. Theo đó, vòng chung kết Miss Grand Vietnam 2022 có sự góp mặt của 51 thí sinh.

Top 10 trình diễn bikini xuất sắc trước chung kết Miss Grand Vietnam 2022 lộ diện, cơ hội nào cho Mai Ngô?

Mới đây, BTC Miss Grand Vietnam 2022 công bố Top 10 trình diễn bikini xuất sắc nhất gồm: Nguyễn Anh Thư (SBD 113), Võ Thị Thương (SBD 490), Trần Thị Thùy Trâm (SBD 232), Đỗ Trần Tuệ Anh (SBD 400), Bùi Lý Thiên Hương (SBD 208), Trần Tuyết Như (SBD 345), Nguyễn Thị Vân Anh (SBD 103), Chế Nguyễn Quỳnh Châu (SBD 228), Chu Lê Vi Anh (SBD 111), Vũ Thị Thảo Ly (SBD 340).

Lộ diện Top 10 trình diễn bikini xuất sắc trước chung kết Miss Grand Vietnam 2022. (Ảnh: BTC)

Sự vắng mặt của thí sinh Mai Ngô (tên thật là Ngô Thị Quỳnh Mai) trong Top 10 trình diễn bikini xuất sắc cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Bởi vì Mai Ngô vốn là gương mặt quen thuộc với cộng đồng yêu nhan sắc. Người đẹp sinh năm 1995 được biết đến với vai trò là người mẫu, diễn viên, vũ công và gần đây là rapper. Cô từng xuất sắc trở thành Á quân The Face Vietnam 2016, đại diện Việt Nam tại Asia's Next Top Model 2016 và dừng chân ở Top 12.

Với thành tích "khủng" và bề dày kinh nghiệm khi từng tham gia cuộc thi nhan sắc nhưng không lọt Top 10 thí sinh trình diễn bikini xuất sắc trước thềm chung kết Miss Grand Vietnam 2022 khiến Mai Ngô mất cơ hội giành tấm vé bước thẳng vào Top 20 chung cuộc tại Miss Grand Vietnam 2022.

Clip Mai Ngô trình diễn trang phục áo tắm trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022. (Nguồn: FB WPressOfficial)

Theo BTC cuộc thi cho biết, thí sinh chiến thắng vòng thi trang phục áo tắm sẽ được công bố ở đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2022 dự kiến được tổ chức vào tháng 10 tại TP.HCM. Trao đổi với Dân Việt, "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam cho biết, ngoài danh hiệu Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2, Miss Grand Vietnam 2022 sẽ có thêm các danh hiệu Á hậu 3 và Á hậu 4 theo đúng format của cuộc thi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình quốc tế).



"Theo dự kiến, cả 5 người đẹp trong Top 5 Miss Grand Vietnam 2022 đều có chiếc vương miện riêng của mình. Ngoài Hoa hậu, các Á hậu còn lại cũng sẽ có cơ hội đi thi quốc tế nếu tìm được cuộc thi phù hợp", Chủ tịch Miss Grand Vietnam chia sẻ.