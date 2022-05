Trước ngày cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thí điểm thu phí không dừng: Lượng xe dán thẻ tăng vọt

Video trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, trước ngày tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chính thức thu phí không dừng, ngay trước trạm thu phí đã có rất đông phương tiện đi chuyển qua đây táp vào sát làn bên phải đỗ vào dải phân cách phía bên tay phải dọc tuyến để dán thẻ ETC.

Nhân viên nhập dữ liệu làm thủ tục dán thẻ ETC cho phương tiện đi qua trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Thế Anh

Tại đây, nhân biên dán thẻ ETC của Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (VETC) đã tích cực hỗ trợ các thủ tục dán thẻ và tải ứng dụng (app) trên điện thoại, tạo lập tài khoản cũng như cách thức nạp tiền để thanh toán.

Quá trình dán thẻ diễn ra rất nhanh chóng chỉ trong khoảng 5phút các phương tiện đã hoàn thành việc dán thẻ ETC để tiếp tục di chuyển trên đường.

Phía bên tay trái trước trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hướng TP.Hải Phòng về Hà Nội được bố trí điểm dán thẻ ETC. Ảnh: Thế Anh

Anh Minh, tài xế dừng xe dán thẻ cho biết: "Thủ tục đăng ký mở thẻ khá đơn giản và nhanh gọn, tài xế chỉ cần cung cấp thông tin biển số xe, số điện thoại và thông tin cá nhân là đã đăng ký được thẻ ETC".

Sau khi hoàn thành, nhân viên sẽ dán thẻ thu tự động không dừng ngay ở kính hoặc trước đèn xe để khi đi qua trạm phí sẽ dễ dàng nhận diện và tự động mở barie, trừ tiền trong tài khoản dịch vụ. "Tôi thấy việc dán thẻ ETC đem lại nhiều lợi ích cho tài xế khi đi qua trạm thu phí không phải dừng xe để lấy vé", anh Minh cho hay.



Lực lượng CSGT cũng túc trực tại trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để hướng dẫn, điều tiết giao thông. Các phương tiện không đủ điều kiện đi vào cao tốc này có thể bị xử phạt. Ảnh: Thế Anh

Bên cạnh việc dán thẻ ETC tài xế còn có lựa chọn khác là dán thẻ EPass của Công ty CP Giao thông số Việt Nam (VDTC) - thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) để lưu thông qua các trạm thu phí.

Sau khi hoàn thành việc dán EPass chủ xe có thể nạp tiền vào tài khoản trên app. Tài khoản sẽ được nhân viên dán thẻ hỗ trợ khởi tạo để dùng đăng nhập vào app. Trên app sẽ có các thông tin cơ bản như ngày giờ di chuyển qua từng trạm, số tiền trong app, mức phí của từng trạm và các thông tin có liên quan khác.

Đặc biệt, EPass có thêm cách khác là liên kết trực tiếp với thẻ ngân hàng hoặc ví Viettel Money, tất cả đều miễn phí. Với cách này, chủ xe không cần lo lắng việc duy trì một số tiền trong tài khoản thu phí tự động.

Bên cạnh việc dán thẻ ETC tài xế còn có lựa chọn khác là dán thẻ EPass của Công ty CP Giao thông số Việt Nam (VDTC). Ảnh: Thế Anh

Theo thống kê của Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), hiện nay, bình quân tuyến có khoảng 48.000 phương tiện lưu thông ngày/đêm, trong đó 27.000 - 28.000 xe sử dụng ETC và chiếm tỷ lệ 70%.

Từ khi bắt đầu có chủ trương về việc thí điểm cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ có thu phí không dừng, tỷ lệ dán thẻ và nạp tiền tăng lên rất nhanh.

Lượng phương tiện đi qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang tăng cao hơn. Ảnh: Thế Anh

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đặng Văn Nghị, Phụ trách phòng Quản lý thu phí, (Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam-VIDIFI) khẳng định: "Công tác chuẩn bị cho thu phí ETC của tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ ngày 1/6 đã hoàn tất sẵn sàng".

"Việc thí điểm thu phí ETC sẽ thực hiện tại 32/62 làn thu phí ở 6/6 trạm thu phí trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng", ông Nghị cho hay.

Phương tiện đi qua trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Thế Anh

Theo ông Nghị, tại mỗi trạm sẽ duy trì 1 làn/chiều xe chạy để xử lý các phương tiện gặp sự cố trong quá trình thu phí. Khi đó, chỉ các xe đủ điều kiện như có dán thẻ và đủ tiền trong tài khoản giao thông mới được phép đi trên tuyến cao tốc này.

"VIDIFI đã xây dựng các phương án khi có sự cố tại trạm thu phí và cách thức giải quyết để cán bộ, nhân viên theo quy trình thực hiện khi sự cố xảy ra đồng thời có các phương án tổ chức giao thông bảo đảm an toàn, thuận tiện cho phương tiện," ông Nghị chia sẻ.

Ông Nghị lấy dẫn chứng, vào ngày 27/5 vừa qua, tuyến cao tốc này đã có buổi diễn tập xử lý sự cố cùng các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, công an địa phương, cứu hộ giao thông, đơn vị cung cấp dịch vụ ETC để xử lý nhanh tình huống giải tỏa phương tiện, tránh gây ùn tắc giao thông đồng thời sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm để hoàn thiện quy trình, phương án xử lý sao cho nhanh chóng, phù hợp nhất đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại trạm.