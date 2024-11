Trước NSND Xuân Bắc làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, những NSND nào từng đảm nhận vị trí này?

Chiều 30/10, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã trao quyết định bổ nhiệm Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD). Trước đó, anh đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Nhiều nghệ sĩ Việt đã bày tỏ sự tin tưởng vào NSND Xuân Bắc trong việc đảm nhận cương vị mới. Trước khi NSND Xuân Bắc được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD), đã có những NSND từng đảm nhận vị trí này.

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Quang Vinh làm Cục trưởng Cục NTBD năm 2017 - 2020

NSND Nguyễn Quang Vinh, nguyên giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội đảm nhiệm vị trí mới tại Cục NTBD bắt đầu từ ngày 1/12/2017. Trước khi được điều động làm Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, NSND Nguyễn Quang Vinh từng giữ chức Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Quang Vinh làm Cục trưởng Cục NTBD năm 2017 - 2020. Ảnh: Tạp chí VHNT

NSND Nguyễn Quang Vinh sinh năm 1960, quê ở Nghĩa Hưng, Nam Định. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội chuyên ngành đàn nguyệt, năm 1979, NSND Quang Vinh về công tác tại Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam.

Năm 1986, NSND Quang Vinh về Đoàn Ca nhạc nhẹ Trung ương, tham gia biểu diễn các nhạc cụ gõ, gẩy, đàn phím điện tử, ngoài ra còn hòa âm, phối khí, dàn dựng nhiều tiết mục biểu diễn.

Là người hoạt động âm nhạc năng động trên lĩnh vực sáng tác, biểu diễn và quản lý nghệ thuật, ông đã có quá trình trưởng thành từ các đơn vị biểu diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp. Sáng tác ấn tượng nhất của ông là bài hát Vì một thế giới ngày mai được chọn là bài hát chính thức của Seagames 22 được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam năm 2003.

Năm 2007, nhạc sĩ Quang Vinh được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2015.

Tháng 11/2020 sau 3 năm giữ chức quyền cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, ông Nguyễn Quang Vinh nghỉ hưu tại Cục Nghệ thuật biểu diễn. Sau khi nghỉ hưu tại Cục Nghệ thuật biểu diễn, ông về làm Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội.

Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ly Ly được bổ nhiệm chức vụ Quyền Cục trưởng Cục NTBD năm 2022 - 2024

Sau hơn 1 năm trống ghế cục trưởng từ tháng 11/2020 khi ông Nguyễn Quang Vinh về nghỉ hưu, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ly Ly được bổ nhiệm chức vụ Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn vào tháng 2/2022. NSND Trần Ly Ly là nữ lãnh đạo đầu tiên của Cục này và người tiền nhiệm là NSND Nguyễn Quang Vinh.

NSƯT Trần Ly Ly sinh năm 1978, là nhân vật chủ chốt và nổi tiếng trong làng Ballet và múa đương đại Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ly Ly được bổ nhiệm chức vụ Quyền Cục trưởng Cục NTBD năm 2022 - 2024. Ảnh: FBNV

Sau khi tốt nghiệp Trường đại học công nghệ Queensland, Úc năm 2003, bà làm việc tại Pháp một thời gian. Trở về Việt Nam, bà trở thành biên đạo múa và giảng viên Trường cao đẳng Múa TP.HCM và bắt đầu giữ chức giám đốc Nhà hát Nhạc vũ Kịch Việt Nam từ năm 2018.

Khi còn là diễn viên múa, bà từng biểu diễn rất thành công nhiều tác phẩm do các biên đạo nổi tiếng ở Việt Nam và quốc tế dàn dựng. Bà cũng tham dự nhiều Festival múa đương đại quốc tế ở Hong Kong, Hàn Quốc, Úc, Pháp, Đức, Ba Lan… Bà từng giành giải thưởng Tài năng trẻ Việt Nam.

Với vai trò là biên đạo, bà đã có nhiều tác phẩm thành công, được Việt Nam và quốc tế ghi nhận như múa đương đại Một ngày - tác phẩm được chọn trình diễn tại Những ngày châu Âu tại Việt Nam năm 2007, Sống trong hộp năm 2008, Zen và 7X năm 2012, Có có không không lần 2 năm 2016, và một số tác phẩm múa hiện tại đang được trình diễn như: Ionah, Làng chài….

Từ khi về làm giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, bà Trần Ly Ly hầu như đã thổi một luồng sinh khí mới cho nhà hát này khi liên tục cho ra mắt những tác phẩm "bom tấn" cả ở thể loại cổ điển lẫn hiện đại, công diễn nhiều đêm và liên tục cháy vé như 2 vở ballet Hồ Thiên Nga (2019) và Kẹp hạt dẻ (2018), các vở opera Người tạc tượng (2019), Lá đỏ (2019), Maria de Buenos Aires (2018), nhạc kịch Những người khốn khổ (2020).

Bà còn hoạt động với tư cách chuyên gia, cố vấn nghệ thuật, đạo diễn, tổng đạo diễn cho nhiều chương trình lớn ở Việt Nam và được công chúng biết đến với tư cách thành viên ban giám khảo của một số cuộc thi như: Green Dance, So you think you can dance, Perfect dance và Passioned dances…

Năm 2019, bà được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 50 phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam.

Trong thời gian giữ chức vụ Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, NSND Trần Ly Ly đã có đóng góp đáng kể cho lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Những ngày đầu mới "chân ướt chân ráo" về nhận công tác ở Cục Nghệ thuật biểu diễn, NSND Trần Ly Ly đã "ăn ngủ cùng SEA Games 31" trong vai trò Tổng Đạo diễn chương trình Khai mạc - Bế mạc SEA Games 31. Chương trình mang tới bữa tiệc công nghệ - nghệ thuật - văn hóa mãn nhãn khiến khán giả trong nước và cộng đồng quốc tế khen ngợi.



Riêng năm 2023, Cục Nghệ thuật biểu diễn dưới sự chỉ đạo của Q. Cục trưởng Trần Ly Ly đã tổ chức thành công nhiều cuộc thi tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn như: Tuồng, Dân ca kịch, Chèo, Múa rối, Múa và kịch nói, Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc, Hát thính phòng, Nhạc kịch... Các cuộc thi đã thu hút đông đảo những người làm nghề, qua đó phát hiện tài năng biểu diễn trong các lĩnh vực; kịp thời ghi nhận công sức tìm tòi, sáng tạo của các nghệ sĩ, diễn viên trong quá trình lao động nghệ thuật.

Đó cũng là dịp "kiểm đếm" đội ngũ sáng tạo và tác phẩm, giúp cơ quan quản lý đánh giá đúng thực trạng hoạt động nghệ thuật và đưa ra những phương thức hoạt động mới, giải pháp khắc phục những tồn tại, thúc đẩy các loại hình nghệ thuật phát triển phù hợp thực tế đời sống xã hội…

Bên cạnh sự nghiệp là diễn viên và biên đạo múa, NSND Trần Ly Ly còn tham dự nhiều sự kiện văn hóa với tư cách chuyên gia, cố vấn nghệ thuật, đạo diễn, tổng đạo diễn cho nhiều chương trình lớn ở Việt Nam.

Năm 2022, NSND Trần Ly Ly được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho các tác phẩm múa: Thiền, Mầm đất, Hạn hán và Dũng sĩ rừng Sác. Đến năm 2023, Trần Ly Ly được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.