Trưởng Công an huyện Đức Hòa được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

Sáng 19/7, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp nhận, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Sơn (55 tuổi, quê huyện Bến Lức), Trưởng Công an huyện Đức Hòa, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Phó bí thư tỉnh ủy Long An trao quyết định cho Thượng tá Nguyễn Sơn. Ảnh: T.L

Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 15/7.

Trước khi được bổ nhiệm Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Nguyễn Sơn có nhiều năm đảm nhận chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An, Trưởng Công an huyện Đức Hòa.

Ngày 7/6, ông được điều động về Ban tổ chức Tỉnh ủy.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo: "Cá nhân được đào tạo, trưởng thành trong ngành công an với nhiều kinh nghiệm, tiếp tục nỗ lực cố gắng cùng tập thể Ban Nội chính xây dựng và phát huy khối đoàn kết nội bộ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".