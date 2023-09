Trưởng Công an một phường ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung

Nguồn tin của Dân Việt xác nhận, lực lượng chức năng vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với 1 Trưởng Công an phường vì vi phạm nồng độ cồn.

Theo đó, vào hồi 1 giờ 25 phút ngày 23/9, tại ngã tư Nguyễn Hoàng - Lê Đức Thọ, Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội), tổ công tác chéo địa bàn Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 12, Công an TP.Hà Nội đã phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 30G-239.XX, do một nam tài xế điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe xe kiểm tra.

Qua kiểm tra xác định nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,4mg/lít khí thở, không có giấy phép lái xe, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đã hết hạn.

Danh tính tài xế được xác định là ông P.T.A (SN 1976, ở Hà Nội). Đáng chú ý, qua xác minh, ông A là trưởng công an phường ở quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Lực lượng chức năng xác định Trưởng Công an một phường ở Hà Nội vi phạm kịch khung nồng độ cồn. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Ở một diễn biến khác, chiều 27/9, đại diện Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã và đang kiểm tra, xử lý quyết liệt vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Từ ngày 30/8 đến ngày 21/9, các tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông đã triển khai ở nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Yên Bái, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Thừa Thiên – Huế, Quảng Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lào Cai, Bến Tre, Đắk Lắk,...

Các tổ công tác đã trực tiếp kiểm soát 80.560 phương tiện, phát hiện và bàn giao cho Công an các đơn vị địa phương lập biên bản xử lý 2.890 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bao gồm 787 ô tô, 2.094 mô tô, 9 xe máy điện.

Trong đó, 2.762 trường hợp (741 ô tô, 2.013 mô tô, 8 xe máy điện) vi phạm về nồng độ cồn, 31 trường hợp (9 ô tô, 21 mô tô, 1 xe máy điện) không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, 9 trường hợp (5 ô tô, 4 mô tô vi phạm về ma túy, 5 trường hợp quá tải, 3 trường hợp quá kích thước, 80 trường hợp vi phạm khác.

Cũng theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, việc xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn - một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông là xuyên suốt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ngoài xử lý theo quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông còn gửi thông báo về đơn vị công tác đối với các cá nhân vi phạm là cán bộ, đảng viên để kiểm điểm, xử lý theo quy định của Đảng, của cơ quan.