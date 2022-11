Tối 18/11, lãnh đạo thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, khoảng 13h30 cùng ngày, trên địa bàn thị trấn xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết.

Vào thời điểm nêu trên, ông Nguyễn Văn Mạnh, 34 tuổi, trưởng Công an thị trấn Mường Lát điều khiển xe bán tải chạy trên quốc lộ 15C, theo hướng từ trụ sở Công an thị trấn Mường Lát về trụ sở Công an huyện Mường Lát để đi họp. Xe bán tải lưu thông đến chỗ đoạn đường cua, gần cổng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mường Lát thì va chạm với một xe máy chạy ngược chiều.

Chiếc bán tải Hilux do ông Mạnh - Trưởng Công an Thị trấn Mường Lát gây tai nạn tử vong 2 người.

Cụ thể, khi tài xế chạy đến khúc cua gần Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mường Lát, xảy ra va chạm với xe máy biển số 36K do anh Đ.C.H. (18 tuổi) chở theo L.V.N. (29 tuổi, cùng trú xã Trung Lý, huyện Mường Lát) chạy ngược chiều.

Cú va chạm mạnh khiến hai người trên xe máy ngã văng xuống đường, anh N. tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại trên xe máy tử vong dọc đường đến bệnh viện.

Công an huyện Mường Lát đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường, điều tra, xử lý vụ việc.