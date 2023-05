Trường ĐH bắt tay với địa phương phát triển nhân lực chất lượng cao

Ngày 6/5, thông tin từ Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết, đơn vị này vừa ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển du lịch và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội với tỉnh Long An.

Theo đó, hai bên sẽ cùng hợp tác, phối hợp triển khai các hoạt động chung về phát triển du lịch; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học; phát triển nông thôn, phục vụ cộng đồng và các hoạt động khác để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An.

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Ảnh: NTCC

Tại lễ ký kết hợp tác, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM cho biết, việc ký kết hợp tác với tỉnh Long An thể hiện sự gắn kết giữa địa phương với nhà trường trong việc triển khai các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Long An.

Việc ký kết hợp tác cũng thể hiện sự chủ động của địa phương trong việc mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong công tác triển khai các nhiệm vụ đào tạo, gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn phục vụ cộng đồng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An kỳ vọng việc hợp tác sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong thời gian tới. Ảnh: NTCC

Trong khi đó, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, tỉnh Long An xác định nhân lực và khoa học công nghệ là 2 yếu tố quan trọng then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM là đơn vị có vai trò, vị trí quan trọng trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đơn vị này cũng có nhiều hoạt động đồng hành cùng địa phương trong lĩnh vực phát triển nông thôn, phục vụ cộng đồng... Do đó, tỉnh Long An hết sức tin tưởng khi phối hợp triển khai các hoạt động ký kết hợp tác với nhà trường trong việc thực hiện các dự án của địa phương.

“Tôi tin tưởng mối quan hệ gắn kết giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM và tỉnh Long An sẽ giúp địa phương phát triển một cách mạnh mẽ, nhất là phong trào phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chương trình OCOP, hay du lịch nông thôn...”, ông Hòa chia sẻ.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM và tỉnh Long An ký thỏa thuận hợp tác trong 5 năm. Ảnh: NTCC

Nội dung thỏa thuận hợp tác của hai đơn vị sẽ tập trung vào các lĩnh vực như đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ lãnh đạo chiến lược phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Khoa học truyền thông và tổ chức các cuộc thi sáng tạo; triển khai các đề tài, dự án, đề án liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Long An...