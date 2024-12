Trường mầm non ở Đà Nẵng bị phá tài sản, ngăn cản lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

Trưởng Ban quản trị tòa nhà phá tài sản trường mầm non

Ngày 11/12, Công an quận Sơn Trà cho biết, đã có kết quả điều tra đơn tố giác nguồn tin về tội phạm về vụ việc có cá nhân phá tài sản tại trường mầm non Việt Nhật tọa lạc tại tầng 2 tòa nhà Hiyori (đường Võ Văn Kiệt, Đà Nẵng), dự án 100% vốn của Nhật Bản.

Trước đó vào sáng 7/8/2024, cô Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên trường mầm non Việt Nhật phát hiện nhiều tài sản, đồ đạc của nhà trường tại tầng 2 bị phá hoại, hư hỏng.

Kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà xác định người gây ra sự việc là ông D.Q.T (SN 1982, quận Hải Châu, Đà Nẵng) hiện là Trưởng Ban quản trị tòa nhà Hiyori.

Theo đó, ông T được xác định làm bể một tấm kính mê ca, kéo máy chấm công của nhà trường xuống. Thiệt hại xác định 1.590.000 đồng. Hành vi này được xác định không cấu thành tội phạm nên cơ quan Công an không khởi tố vụ án hình sự.

Cô giáo Hương cho biết, sự việc trên không phải là lần duy nhất trường mầm non Việt Nhật bị o ép, còn rất nhiều lần khác nhà trường bị gây khó khăn, cản trở khi hoạt động giáo dục.

Cơ quan Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) điều tra hiện trường vụ việc tài sản của trường mầm non Việt Nhật bị phá, hư hỏng. Ảnh: LH

Theo cô giáo Hương, nhà trường còn bị Ban quản trị (BQT) tòa nhà nhiều lần ngăn cản phụ huynh không được đưa đón con, cản trở việc cung cấp thực phẩm cho nhà trường, dù trường hoạt động đúng quy định, được chính quyền và chủ đầu tư cấp phép thủ tục.

Điều đáng lo ngại nhất của cô trò và nhà trường hiện nay là việc, BQT tòa nhà đã nhiều lần ngăn cản chủ đầu tư hoàn thiện hạng mục PCCC tại trường dù chủ đầu tư và nhà trường đã có nhiều lần có văn bản đề nghị được hoàn thiện hạng mục này.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, liên quan đến việc hoàn thiện hạng mục PCCC tại trường mầm non Việt Nhật, mới nhất vào ngày 21/11 vừa qua, trung tá Trần Lê Minh Dũng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Đà Nẵng đã có văn bản 940 về việc đồng ý mặt bằng kiến trúc khu vực nhà trẻ diện tích 350,9 m2 tại tầng 2 tòa nhà Hyori.

"Bố trí phương tiện PCCC, hệ thống PCCC phù hợp với mặt bằng kiến trúc điều chỉnh đảm bảo theo quy định. Hệ thống PCCC bố trí tại khu vực điều chỉnh kết nối với hệ thống PCCC hiện hữu đã được thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC", nội dung văn bản nêu.

Bên cạnh đó, trong văn bản 940 có nội dung ghi rõ: "Văn bản Thẩm duyệt thiết kế PCCC số 940 là một thành phần của giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC số 115/TD-PCCC ngày 22/2/2017 của toàn tòa nhà".

Làm việc với PV Dân Việt, ông Võ Kim Hoàng, Phó BQT tòa nhà Hiyori cho rằng, việc BQT tòa nhà ngăn cản chủ đầu tư hoàn thiện hạng mục PCCC của trường mầm non Việt Nhật tại tầng 2 là do trường hoạt động không phép.

"Ban đầu khu vực nhà trẻ chỉ có 54m2 nhưng sau đó chủ đầu tư lấy thêm 2 khu vực là sân chơi chung của tòa nhà để mở rộng nhà trẻ thành 350,9m2. Chúng tôi đại diện cho dân cư mua căn hộ của tòa nhà nên không cho phép hoàn thành điều chỉnh hạng mục PCCC tại trường này", ông Hoàng nói.

Tuy nhiên qua tìm hiểu cho thấy, Trường Mầm non Việt Nhật – cơ sở Hiyori được thành lập theo Quyết định số 559/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) và được Phòng GD&ĐT quận Sơn Trà cấp phép hoạt động vào tháng 11/2021.

Xác định rõ diện tích sở hữu chung - riêng

Để làm rõ thêm các thông tin nêu trên, PV Dân Việt đã liên hệ với các cơ qua chức năng có thẩm quyền để có giải đáp.

Theo tài liệu được cung cấp, tại Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số DC 890531 do Sở TN&MT TP Đà Nẵng cấp ngày 22/11/2021 cho Công ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng (chủ đầu tư tòa nhà), ghi rõ chủ đầu tư sở hữu nhà trẻ tầng 2 .

Cụ thể, trong giấy chứng nhận này ghi rõ: "Với hình thức "sở hữu riêng" – người sở hữu được quyền sử dụng hoặc cho thuê phần diện tích đó theo mục đích riêng, chứ không phải phục vụ theo mục đích sử dụng chung của cả tòa nhà".

Đồng thời, từ ngày 26/12/2017, trước khi chủ đầu tư mở bán các căn hộ, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cũng đã có công văn thống nhất đề nghị của Công ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng về việc điều chỉnh phần sân chơi tại tầng 2 thành nhà trẻ, tăng diện tích nhà trẻ ở tầng 2 từ 54m2 lên thành 351,4m2.

Ông Võ Kim Hoàng - Phó ban quản trị tòa nhà Hiyori lý giải việc ngăn cản chủ đầu tư hoàn thiện hệ thống PCCC tại trường mầm non Việt Nhật thuộc tòa nhà Hiyori. Ảnh: LH

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng khẳng định, khu vực phía trước nhà trẻ là sở hữu riêng của chủ đầu tư không thuộc khu vực sử dụng chung của cư dân tòa nhà.

"Trước khi mở bán các căn hộ, chủ đầu tư dự án đã có thông tin rõ phần không gian phía trước nhà trẻ là diện tích riêng của chủ đầu tư không thuộc phần diện tích dùng chung của tòa nhà. Tuy nhiên một số nhỏ hộ dân vẫn cho rằng đây là sở hữu chung nên có đơn kiện lâu nay. Còn liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung các hạng mục PCCC, chủ đầu tư sẽ thực hiện theo phương án thẩm duyệt của lực lượng Cảnh sát PCCC", ông Lê Văn Tuấn thông tin.

Với các chứng lý nêu trên và nhiều căn cứ pháp lý khác đã được gửi đến BQL và BQT tòa nhà, nhưng mới nhất vào ngày 4/12 vừa qua, ông Dương Q.T – Trưởng BQT tòa nhà, (người có hành vi phá hoại tài sản trường Việt Nhật) tiếp tục ký văn bản không đồng ý cho chủ đầu tư hoàn thành hạng mục PCCC như cơ quan chức năng đã thẩm duyệt, đồng ý.

"Hạng mục công trình nhà trẻ diện tích 350,9 m² hiện hữu tại tầng 2 tòa nhà Hiyori là hạng mục công trình không có giấy phép xây dựng và đang được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, xác minh làm rõ. Do đó, bất cứ hành vi nào nhằm thi công xây dựng, cải tạo sửa chữa hoặc lắp đặt thêm trang thiết bị cho hạng mục công trình này đều không phù hợp trong hoàn cảnh hiện tại.... Bởi các văn bản của Phòng Cảnh sát PCCC & CHCN không phải là căn cứ pháp lý để chủ đầu tư tiến hành thi công lắp đặt thiết bị PCCC", ông Dương Q.T nêu trong văn bản.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nomoto Takahiko, Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng, chủ đầu tư tòa nhà Hiyori cho biết, diện tích Trường mầm non Việt Nhật thuê làm trường thuộc phần diện tích sở hữu riêng của chủ đầu tư.

"Việc BQL tòa nhà gây khó khăn cho hoạt động giáo dục của trường mầm non và một số cá nhân mua căn hộ của chúng tôi có một số hành vi làm ảnh hưởng đến hình ảnh của doanh nghiệp chúng tôi, hiện chúng tôi đã có đơn gửi các cơ quan chức năng của Đà Nẵng để xử lý. Chúng tôi muốn ứng xử một cách ôn hòa nhưng thời gian gần đây một số cá nhân và BQT đang được đà lấn tới. Chúng tôi cũng đã có kiến nghị gửi Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng hỗ trợ trường mầm non Việt Nhật hoạt động giáo dục trong môi trường an toàn", ông Nomoto Takahiko nói.