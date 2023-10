Trường mầm non Phú Lộc đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

Để hoàn thành tốt công việc gia đình cũng như nhiệm vụ của cơ quan, giáo viên Trường mầm non Phú Lộc, đóng trên địa bàn xã Phú Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã tự xây dựng cho mình một "thời khóa biểu" riêng biệt.

Tập thể cán bộ giáo viên Trường mầm non Phú Lộc luôn sáng tạo, đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: NTC

Cụ thể, công việc của giáo viên Trường mầm non Phú Lộc khi mỗi sáng mai phải đến trường từ rất sớm để đón, nhận trẻ và về muộn khi sân trường không còn bóng học sinh. Cứ thế qua đi, sự thầm lặng mà ý nghĩa của giáo viên nhà trường đã được chính quyền địa phương ghi nhận và cha mẹ phụ huynh học sinh quý mến.

Khuôn viên sân, trường mầm non Phú Lộc luôn xanh, sạch, đẹp. Ảnh: NTC

Năm học 2022-2023, Trường mầm non Phú Lộc thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của ngành về thực hiện các nhiệm vụ giáo dục. Qua đó, 100% cán bộ giáo viên trong nhà trường thực hiện tốt các văn bản của ngành. Chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ giáo dục mầm non theo Điều lệ trư­ờng mầm non.

Năm học 2022-2023, Trường mầm non Phú Lộc có 307 học sinh. Ảnh: NTC

Cũng trong năm học, nhà trường có tổng số 13 nhóm lớp, số trẻ đến trường 307 học sinh (vượt kế hoạch 2,3%). Trường mầm non Phú Lộc đã duy trì tốt nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Hoàn thành tốt công tác phổ cập xóa mù và được công nhận.

Đặc biệt, nhà trường luôn thực hiện tốt công tác chăm sóc đảm bảo 100% số cháu ăn ngủ tại trường an toàn về tính mạng. Trong năm học 2022-2023, đã phối hợp chặt chẽ với trạm y tế tiêm khám bệnh định kì cho 307/307 học sinh đạt 100%, tiêm phòng vắc xin và cho trẻ uống vitamin A đầy đủ.

Với tình thương và nhiệt huyết về nghề, giáo viên nhà trường luôn tạo niềm vui cho học sinh đến trường. Ảnh: NTC

Ngoài ra, nhà trường còn phối hợp để tổ chức khám sức khỏe định kỳ, theo dõi sự phát triển của trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng cho 100% số học sinh. Hiện tại, Trường mầm non Phú Lộc đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Qua nhìn nhận cảnh quan sân trường, lớp học, bếp ăn,…luôn đảm bảo vệ sinh, môi trường sạch đẹp.

Nhà trường tổ chức vui Tết Trung thu cho học sinh. Ảnh: NTC

Bên cạnh đó, nhà trường đã tổ chức hội thi "Bé với làn điệu dân ca" cấp trường, huyện, tỉnh. Kết quả đạt được là tập thể đạt giải nhất toàn đoàn, 2 giải nhì cá nhân cấp huyện và 1 học sinh đạt giải khuyến khích cấp tỉnh. Ngoài ra, nhà trường còn tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp huyện đạt 3/3 giáo viên.

Một góc vườn cổ tích tại Trường mầm non Phú Lộc. Ảnh: NTC

Bên cạnh việc tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thì vấn đề chất lượng giáo dục cũng được nhà trường đặt lên hàng đầu, với việc thực hiện dạy đúng, dạy đủ chương trình theo quy định, làm tốt công tác thăm lớp dự giờ kiểm tra đánh giá kết quả trên theo đúng độ tuổi. Đồng thời, tổ chức các hoạt động ngoài trời cho các cháu nhằm rèn luyện kỹ năng sống và tạo tâm thế cũng như tinh thần vui vẻ cho trẻ đến trường.

Cô Lường Thị Thúy-Hiệu trưởng Trường mầm non Phú Lộc. Ảnh: VT

Thành công của nhà trường đạt được trong những năm gần đây không thể không nhắc tên người chèo lái "con thuyền tri thức" cô Lường Thị Thúy-Hiệu trưởng Trường mầm non Phú Lộc.