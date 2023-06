Sở GDĐT TP.HCM đã đưa ra một số quy định đối với cơ sở giáo dục trong dịp hè 2022-2023. Trong đó, cho phép cơ sở giáo dục mầm non giữ trẻ dịp hè dựa trên nhu cầu của phụ huynh; không cho phép dạy kiến thức văn hóa trong dịp hè.

Nhà trường không được dạy kiến thức văn hóa dịp hè

Theo quy định của Sở GDĐT TP.HCM về kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2023, các trường chủ động xây dựng kế hoạch điều chỉnh nội dung, quy mô tổ chức và phương thức tổ chức phù hợp. Trong đó, các hoạt động diễn ra cần lưu ý đảm bảo an toàn tuyệt đối, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thi cử.

Sở GDĐT TP.HCM yêu cầu không được dạy kiến thức văn hóa trong dịp hè. Ảnh: FBT

Đặc biệt, Sở yêu cầu các hoạt động hè tập trung rèn luyện kỹ năng cần thiết cho học sinh, xây dựng kế hoạch hoạt động của các câu lạc bộ đa dạng hình thức, thu hút học sinh tham gia. Cơ sở giáo dục không được tổ chức dạy kiến thức văn hóa trong dịp hè, việc ôn tập văn hóa trong hè chỉ dành cho học sinh có học lực yếu, kém.

Các hoạt động hè tập trung vào 5 nội dung: Công tác tuyên truyền hoạt động hè, giáo dục truyền thống, lịch sử, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và phổ biến và giáo dục pháp luật.

Cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho học sinh; các hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; chăm lo, bảo vệ trẻ em; hoạt động tình nguyện.

Trường mầm non được giữ trẻ trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh

Theo hướng dẫn của Sở GDĐT TP.HCM, các trường mầm non có thể tổ chức hoạt động hè từ ngày 15/6 - 15/8 theo điều kiện thực tế, nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh, sự tự nguyện đăng ký tham gia của giáo viên.



Các trường mầm non được giữ trẻ trong hè dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Các trường cũng có thể xây dựng kế hoạch cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cần đảm bảo an toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động của trẻ. Tuy nhiên, phải nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh; an toàn sức khỏe cho trẻ, an toàn trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đặc biệt phải đảm bảo chế độ sinh hoạt của trẻ, tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng: tự phục vụ, hoạt động vui chơi, trải nghiệm, rèn luyện thể lực... Các trường phải đảm bảo đủ số lượng giáo viên/trẻ theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn hè. Phân công bố trí giáo viên phụ trách nhóm, lớp trong thời gian đầu hè, để giáo viên có điều kiện chuẩn bị xây dựng môi trường giáo dục.

Đồng thời nghiên cứu phát triển nội dung chương trình theo độ tuổi được phân công.

Đối với trẻ mới, nhà trường tạo điều kiện cho phụ huynh đưa trẻ vào làm quen với trường, nhóm, lớp, chế độ sinh hoạt...

Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn hè. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Sở GDĐT TP.HCM lưu ý, cơ sở giáo dục mầm non có tổ chức các hoạt động ngoại khóa cần rà soát hồ sơ pháp lý về giấy phép thành lập, giấy phép hoạt động, chương trình, hồ sơ nhân sự... của đơn vị liên kết.

Đối với hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng Anh, các cơ sở giáo dục cần rà soát thực hiện theo Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT, nhất là các chương trình đã được Bộ GDĐT thẩm định, phê duyệt; giáo viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng chuyên môn về nghiệp vụ sư phạm giáo dục mầm non hoặc phương pháp cho trẻ làm quen tiếng Anh.

Sở GDĐT TP.HCM sẽ kiểm tra việc tổ chức hoạt động hè của các cơ sở giáo dục mầm non. Đồng thời yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn.