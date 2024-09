Trượt chân rơi xuống hầm chứa nước thải, 2 công nhân nhà máy tinh bột sắn ở Quảng Nam tử vong

Ngày 6/9, lãnh đạo UBND huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam xác nhận, lực lượng chức năng địa phương đang làm rõ việc 2 công nhân không may trượt chân vào hầm chứa nước thải trong Công ty CP Tinh bột sắn Quảng Nam bị đuối nước tử vong.

Theo thông tin của lãnh đạo Quế Sơn, lúc 14h40' ngày 5/9, bà M. (45 tuổi, ở thôn Thạch Khê, xã Quế Mỹ) là công nhân của Công ty CP Tinh bột sắn Quảng Nam (ở xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn) được phân công đi xử lý tại hầm chứa nước thải, trong lúc xử lý không may bị trượt chân vào khu vực hầm nước mưa ứ đọng bên trên hầm chứa nước thải, thấy vậy ông Tr. (60 tuổi ở xã Quế Phú, huyện Quế Sơn) nhảy xuống cứu, nhưng do lượng nước mưa ứ đọng quá lớn không may làm cả 2 bị đuối nước.

Nhà máy tinh bột sắn nơi xảy ra sự việc - Ảnh Minh An

Ngay sau khi phát hiện sự việc, một số người trong công ty khẩn trương vớt 2 nạn nhân lên bờ và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, bà M. và ông Tr. đã tử vong.

Nhận được thông tin, Công an huyện Quế Sơn và Công an tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm.

"Khi tiếp nhận thông tin về sự việc này, UBND huyện Quế Sơn chỉ đạo cho chính quyền địa phương tới động viên và chia buồn với gia đình nạn nhân. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ", lãnh đạo UBND huyện Quế Sơn thông tin.