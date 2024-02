TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Mang dao, còng số 8 để "níu kéo tình cảm"; nổ súng bắn người ở quán karaoke

Nam thanh niên ở Hà Nội mang dao, còng tay người yêu để "níu kéo tình cảm"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/2, Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội, đã khởi tố bị can với Trần Tiến Đức (SN 1996, ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội "Cướp tài sản".

Trần Tiến Đức mang dao, còng tay người yêu để "níu kéo tình cảm". Ảnh: L.N.

Theo nhà chức trách, tháng 9/2023, chị H. (quê Sơn La) có quan hệ tình cảm với Đức. Tháng 1/2024, chị H. có ý định chấm dứt quan hệ với Đức nhưng thanh niên này không đồng ý.

Đức thường xuyên đến nhà trọ, nơi làm việc của chị H. và nhắn tin, gọi điện quấy rối. Ngày 1/2, chị H. đăng bài viết trên mạng xã hội với nội dung bị quấy rối, ảnh hưởng trầm trọng tới cuộc sống hàng ngày. Khi đọc được bài viết, Đức tức giận, muốn tìm gặp chị H. để đính chính sự việc và yêu cầu chị xóa bài.

Khoảng 23h40 ngày 3/2, Đức mang theo còng số 8 và dao gấp cất trong túi quần, đi vào cửa hàng đồ uống ở phường Ô Chợ Dừa nơi chị H. làm việc. Khi thấy Đức, chị H. không tiếp chuyện và bỏ đi thì bị Đức giữ tay lại. Đức lấy còng số 8 khóa tay chị H. rồi liên tục giải thích.

Do lo sợ nên chị H. tìm cách gọi điện cầu cứu quản lý, thì bị Đức giật điện thoại trên tay. Đức cầm máy của chị H. cho vào túi quần định rời đi thì bị một số nhân viên cửa hàng bên cạnh tới giữ lại và đòi lại điện thoại.

Thấy vậy, Đức rút con dao gấp trong túi ra và đe dọa. Trước hành vi này, các nhân viên này phải buông tay, để Đức cầm máy điện thoại của chị H. rời khỏi cửa hàng.

Rạng sáng 4/2, chị H. đến Công an phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, trình báo sự việc trong tình trạng vẫn đang bị còng tay. Công an quận Đống Đa sau đó đã triệu tập Trần Tiến Đức và thu giữ chiếc điện thoại.

Tại cơ quan công an, Đức khai mục đích việc chuẩn bị dao và còng số 8 để đe dọa ép chị H. xóa bài viết và quay lại với mình. Việc Đức lấy điện thoại của chị H. để ép chị tìm gặp nói chuyện với gã.

Vụ việc tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Mâu thuẫn, dùng súng bắn người ở quán karaoke

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 29/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) đã bắt giữ Trà Ngọc Thuận (SN 1995, ngụ huyện Dương Minh Châu) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Trà Ngọc Thuận. Nguồn: CAND



Tại cơ quan công an, Thuận bước đầu khai nhận: Cách đây hơn 2 ngày, tại một cơ sở karaoke ở ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, Thuận và 3 thanh niên khác xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Văn M. (SN 1983, ngụ xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu).

Khi uống bia và ca hát, giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, các đối tượng đã dùng ly thủy tinh ném vào nhóm Thuận. Tức giận, Thuận lấy ra 1 khẩu súng đạn cao su bắn M. gây thương tích.

Gây án xong, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua truy xét, cơ quan công an đã bắt giữ Thuận để điều tra xử lý theo pháp luật.

Khởi tố vụ án gần 200 học viên cai nghiện bỏ trốn ở Sóc Trăng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/2, nguồn tin của phóng viên cho biết, Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án liên quan đến việc 191 học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh này bỏ trốn tối 24/2, với các tội danh "Cố ý gây thương tích", "Chống người thi hành công vụ", "Hủy hoại tài sản", "Gây rối trật tự công cộng".

191 học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng đã chống đối, khống chế lực lượng chức năng để thoát ra ngoài bằng nhiều cách; trong đó có cả việc đục tường rào bảo vệ để tẩu thoát. Ảnh: An An

Cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng xác định, nguyên nhân của vụ việc bắt nguồn từ việc một số đối tượng là học viên cai nghiện ở 3 phòng trong cơ sở cai nghiện này nghi ngờ một số học viên khác báo với cán bộ quản lý về việc mình sử dụng ma túy bên trong phòng, nên vào buổi sáng hai ngày (23-24/2), các đối tượng sử dụng ma túy đã đánh, gây thương tích cho 4 học viên.

Vụ việc sau đó được ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng xử lý, nhưng 45 học viên có liên quan không hợp tác. Đến khoảng 16 giờ 30 phút chiều 24/2, các học viên bất hảo đã kích động những người khác tại cơ sở cai nghiện chống đối lực lượng bảo vệ và cả lực lượng công an.



Trong lúc hỗn loạn, có 191 học viên đã bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện. Ngoài ra, có 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở này để ngăn chặn các học viên bỏ trốn.

Sau 5 ngày xảy ra vụ việc, tính đến sáng 29/2, các lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng đã đưa được 140 học viên quay lại cơ sở. Bên cạnh đó, Bộ LĐTBXH đã về địa phương nắm tình hình và báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 24/2, hàng trăm học viên của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng hò hét, cổ vũ nhau khống chế bảo vệ, đập phá cổng chính và đục tường rào, hay trèo qua hàng rào bảo vệ phóng xuống mái nhà dân để tẩu thoát.

Phát hiện thi thể nghi là người nước ngoài tại Đà Nẵng

Ngày 29/2, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa phát hiện một thi thể nghi là người nước ngoài trên địa bàn phường.

"Chưa có thân nhân nhận và trên người thi thể cũng không có giấy tờ. Thi thể này nghi là người nước ngoài. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ lai lịch và nguyên nhân vụ việc", lãnh đạo phường Mỹ An thông tin.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện tại khu vực bãi tập kết rác đoạn ngã ba đường Phan Tôn và đường Lã Xuân Oai (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) có một thi thể nam giới nên báo lực lượng chức năng.

Cơ quan chức năng đã phong toả và tiến hành khám nghiệm tử thi cũng như thu thập thông tin xung quanh để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Người phụ nữ bị chồng kém 11 tuổi bạo hành nhập viện trước ngày ra tòa ly hôn

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 29/2, ông Nguyễn Đình Thu, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) xác nhận với phóng viên, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ bạo hành gia đình nghiêm trọng tại xóm 6, khiến người phụ nữ nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng.

Nạn nhân trong vụ bạo hành gia đình là bà Trần Thị M. (52 tuổi). Người chồng bạo hành vợ là ông L.Ng.Th. (41 tuổi).

Theo vị Chủ tịch xã, bà M. là người ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), còn ông Th. là người địa phương. Cả ông Th. và bà M. đều đã trải qua một cuộc hôn nhân trước khi đến với nhau.

"Sau khi kết hôn được một thời gian, vợ chồng bà M. rời nhà vào Bình Dương làm thuê nhưng thông tin cho thấy họ sống ly thân. Thời gian vừa rồi, ông Th. trở về địa phương trước. Sau đó, khi bà M. về để giải quyết thủ tục ly hôn thì xảy ra sự việc", lãnh đạo UBND xã Xuân Sơn cho biết.

Người đàn ông cầm theo hung khí đến "nói chuyện" với vợ. (Ảnh trích xuất từ camera an ninh của gia đình). Nguồn: Dân Trí

"Vụ bạo hành xảy ra trong gia đình ông Th., bà M. là có thật. Hiện chúng tôi đã có báo cáo và giao cho Công an xã phối hợp cùng Công an huyện Đô Lương để làm rõ. Bà M. hiện được điều trị tại bệnh viện. Khi tình hình nạn nhân ổn định, cơ quan chức năng sẽ trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật, làm căn cứ để công an xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Việc ông Th. đánh bà M. là hành vi bạo lực gia đình, mang tính chất nghiêm trọng…", ông Nguyễn Đình Thu nhận định.

Trong đoạn video được trích xuất từ camera được người nhà bà M. chia sẻ, thời điểm diễn ra sự việc là vào khoảng 10h30 ngày 23/2. Khi đó, bà M. và chồng tranh cãi to tiếng, sau đó người chồng đưa bà M. vào phòng và đóng cửa.

Ít phút sau, người nhà phát hiện có tiếng động bất thường trong phòng nên đã hô hoán mọi người xung quanh đến ứng cứu, đồng thời khuyên ông Th. dừng đánh và mở cửa. Tuy nhiên, người này vẫn "cố thủ" cho đến khi được bố khuyên nhủ mới thôi.

Cửa mở, phát hiện trên mặt bà M. có máu, sưng tím, dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng, gia đình và hàng xóm lập tức đưa người phụ nữ đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương thăm khám. Vì vết thương quá nặng, bà M. được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh.

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, bác sĩ điều trị cho bà M. cho biết, vào khoảng 16h38 ngày 26/2, bệnh nhân được chuyển tới thăm khám ở Khoa Cấp cứu.

"Bệnh nhân M. có chụp, chiếu ở khoa chúng tôi. Trước khi vào viện, bà M. đã được khâu các vết thương ở tuyến dưới...", bác sĩ chủ trị thông tin.

Bà M. bị chồng đánh bầm dập mặt mũi. (Ảnh chụp màn hình). Nguồn: Dân Trí

Đại diện phía gia đình bà M. cho biết, bà M. từng có 15 năm làm mẹ đơn thân, một mình nuôi đàn con ăn học. Khi trưởng thành, con cái bà M. cùng ủng hộ mẹ "đi bước nữa" để có chỗ dựa tinh thần lúc tuổi già. Theo đó, bà M. quyết định kết hôn với ông Th., ít hơn 11 tuổi.

"Tiếc là mẹ lựa chọn người sai lầm. Hơn 1 năm qua, mẹ luôn phải sống trong sự đe dọa, đánh đập từ người chồng vũ phu, không chịu được phải quyết định ly hôn. Vài ngày trước, mẹ có về quê gặp ông Th. nói chuyện trước khi ra tòa làm thủ tục ly hôn (lịch tòa xử là 28/2) thì xảy ra vụ việc đau lòng", con bà M. nói.

Công an địa phương đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc, chờ kết quả giám định thương tật với bà M. để xử lý theo quy định của pháp luật.