Có hiện tượng nhập lậu để "đội lốt" sâm của Việt Nam

Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết: "Thực tế, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có hiện tượng một số đối tượng nhập một số hàng hoá không chính thức như củ, cây sâm về Việt Nam đội lốt sâm Lai Châu và sâm Ngọc Linh để bán trục lợi. Lực lượng chức năng công an tỉnh đã vào cuộc và bắt giữ một số vụ việc liên quan tới vấn đề này. Hiện sâm Lai Châu có giá trị kinh tế rất cao. Chính vì lý do này mà một số đối tượng đã nhập lậu sâm từ Trung Quốc về để bán với giá của sâm Lai Châu và sâm của địa phương khác để trục lợi.

Chúng tôi cho rằng, bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ thương hiệu, bảo vệ người trồng sâm trong nước là rất quan trọng. Tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo rất quyết liệt bằng các giải pháp như cấp mã vùng trồng để truy xuất nguồn gốc sâm.

Hiện ở Lai Châu có vùng được đánh giá có khí hậu và điều kiện thổ nhưỡng trồng sâm rất thuận lợi. Thậm chí, có cả các tổ chức khoa học, doanh nghiệp phía Hàn Quốc đã tới Lai Châu hỗ trợ chuyển giao công nghệ…Với sự quyết liệt của các lực lượng chức năng, chúng tôi rất quyết liệt để đảm bảo bảo vệ người tiêu dùng tránh phải sử dụng sâm giả, sâm không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng tới sức khoẻ. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị vào cuộc đấu tranh, xử lý triệt để vấn đề bán sâm rởm trên mạng xã hội, lợi dụng danh nghĩa sâm Lai Châu".