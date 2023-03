TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện 2 vợ chồng tử vong trên ô tô; tin mới vụ 22 golfer đánh bạc

Phát hiện 2 vợ chồng tử vong trên ô tô

Như Dân Việt đã đưa tin: Trưa nay (29/3), một lãnh đạo UBND xã Dực Yên, huyện Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp điều tra nguyên nhân hai vợ chồng tử vong trên ô tô bán tải mang BKS tại TP.Hải Phòng.



Hiện trường vụ 2 vợ chồng tử vong trên ô tô ở Đầm Hà, Quảng Ninh. Ảnh: NDCC

Theo đó, 8h sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một đôi nam, nữ có biểu hiện bất thường trên chiếc xe bán tải mang BKS TP.Hải Phòng tại thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà nên đã báo cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng huyện Đầm Hà đã nhanh chóng đến hiện trường và phát hiện đôi nam, nữ này đã tử vong.

Qua xác minh ban đầu, nhà chức trách xác định, 2 người tử vong trên xe bán tải này là Ng, SN 1989 và Th, SN 1991 (hai người này là vợ, chồng) đang tạm trú tại thị trấn Đầm Hà và có 2 con nhỏ.

Theo chia sẻ của người dân trước đó, người nhà của vợ, chồng nêu trên đã đăng tải thông tin tìm người thân trên mạng xã hội, đồng thời kèm theo một đoạn thông tin "tuyệt mệnh" là nghi vấn là của người vợ gửi lại cho người thân.

Một phần nội dung thông tin "tuyệt mệnh" được chia sẻ là: "Bm ơi, các con ơi xin lỗi mọi người có một người con bất hiếu chỉ để đau lòng và khổ gia đình. Giờ ck con đã uống thuốc chết con giờ đây tội lỗi mọi thứ con sẽ chết cùng với ck con mong mọi người hãy bớt đau... vì con bất hiếu, tội lỗi này... Xin các chị hãy giúp lo…".

Hiện cơ quan chức năng huyện Đầm Hà đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khởi tố, bắt giam 2 Phó chủ tịch Hiệp hội Golf trong vụ 22 golfer đánh bạc tại Vĩnh Phúc

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 21 người trong nhóm 22 golfer đánh bạc, trong đó có 2 Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam là các ông Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú. Cục Cảnh sát hình sự chuyển hồ sơ 1 người còn lại sang cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng để điều tra.

Hiện trường vụ 22 golfer đánh bạc trong khách sạn tại Vĩnh Phúc. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 20/3, nhiều golfer đến thuê khách sạn để chuẩn bị tham gia thi đấu giải golf tại sân golf Đầm Vạc (Vĩnh Phúc). Tối cùng ngày, nhóm golfer tổ chức đánh bạc, sát phạt dưới hình thức chơi poker từ lúc hơn 20h đến 23h45 thì công an ập vào bắt quả tang.

Sòng bạc trong khách sạn được tổ chức như một casino thu nhỏ, ngoài những người chơi còn có nữ nhân viên chia bài.

Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật, trong đó có hơn 4,6 triệu điểm phỉnh (tương đương trên 4,6 tỷ đồng ).

Cơ quan điều tra xác định, ông Trần Anh Linh (sinh năm 1976, Giám đốc Công ty Trần Lê Gia ở TP.HCM) là người cầm đầu.

Trong số những người tham gia đánh bạc còn có ông Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú là Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, đây là nhóm hoạt động với quy mô lớn, nhiều người tham gia vụ sát phạt trên là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế đến từ nhiều địa phương.

Giải golf VGA Union Cup 2023 mà nhóm golfer tham gia do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức chưa được cấp phép. Sau khi vụ việc 22 người bị bắt quả tang đánh bạc trong khách sạn xảy ra, Hiệp hội Golf Việt Nam đã ra thông báo tạm hoãn tổ chức giải đấu này.

Trước đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cũng khẳng định sân golf Đầm Vạc không đủ điều kiện để tổ chức giải đấu nêu trên.

3 người hành hung, cắt tóc, lột quần áo 1 cô gái trên đường khai gì tại cơ quan công an?

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 29/3, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tạm giữ Tằng Xỉu Phùng (SN 1990), Nìm Thùy Trang (SN 1989) và Hỷ Hướng Xường (SN 1960) để điều tra làm rõ hành vi làm nhục người khác.

Chị T. bị các đối tượng xông vào hành hung, cắt tóc, lột quần áo. Ảnh: TL

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, Phùng và Vòng Màng Khương (SN 1991, quê tỉnh Đồng Nai) có quan hệ vợ chồng nhưng do mâu thuẫn tình cảm nên đã sống ly thân.

Khoảng 14h ngày 27/3, thấy anh Khương chạy ô tô chở chị Đỗ Bích T. (SN 2005) đi mua đồ trên đường Huỳnh Văn Lũy, thuộc khu phố 8, phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một thì Phùng và Trang (chị dâu của Phùng), Xường (mẹ Phùng) cùng 3 thanh niên (chưa rõ nhân thân) chặn đầu xe.

Sau đó, nhóm người này yêu cầu anh Khương, chị T. ra khỏi ô tô.

Ngay sau đó, nhóm của Phùng, Trang và Xường đã xông vào đánh đập, cắt tóc và lột quần áo của chị T. giữa đường.

Nhóm người này lấy tài sản của chị T. gồm 1 iPhone 14 Promax trị giá 29 triệu đồng. Gây án xong, các đối tượng rời khỏi hiện trường. Anh Khương và chị T. đến cơ quan công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP.Thủ Dầu Một đã phối hợp với Công an tỉnh điều tra, bắt giữ 3 đối tượng. Cơ quan chức năng đang truy tìm các đối tượng có liên quan.

Bắt cựu Phó Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Hương Loan (SN 1989, trú tại khu phố 2, phường 2, thị xã Quảng Trị) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các quyết định và lệnh nêu trên được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành các thủ tục, bắt tạm giam Hồ Thị Hương Loan để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Ngọc Vũ

Trước đó, từ ngày 28/11/2022 đến ngày 28/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận các đơn tố giác tội phạm của nhiều người dân sinh sống tại thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong và thành phố Đông Hà tố cáo Hồ Thị Hương Loan cùng chồng là Dương Tất Chiến về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong đơn, nhiều người dân chỉ ra việc Loan cùng chồng vay, mượn tiền của những người này với mục đích làm đáo hạn ngân hàng, sau đó chiếm đoạt, không trả lại khi đến thời hạn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành xác minh, giải quyết các đơn tố giác về tội phạm theo quy định. Kết quả xác định, trong năm 2022, để có tiền trả nợ cho các khoản vay cũ của mình, Hồ Thị Hương Loan đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền làm đáo hạn ngân hàng cho các khách hàng. Tin tưởng Loan, nhiều người ở thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong và thành phố Đông Hà đã cho vay nhiều lần với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Sau đó, Loan chiếm đoạt trả nợ xoay vòng cho các khoản tiền vay của mình dẫn đến mất khả năng trả lại số tiền đã vay của những người cho vay. Sau khi thông báo "vỡ nợ", Loan đến cơ quan công an tự thú về hành vi phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình".

Được biết, Loan từng là Phó Giám đốc Phòng giao dịch Vĩnh Định thuộc chi nhánh một ngân hàng tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thông báo đến tất cả những người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nếu có ai bị Hồ Thị Hương Loan lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn như nêu trên thì liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: Km2, Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, SĐT 0694.120.243 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Khởi tố, bắt tạm giam Phó trưởng Đồn công an Khu công nghiệp VSIP ở Bắc Ninh

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/3, Công an tỉnh Bắc Ninh đã công bố tước danh hiệu đối Công an nhân dân với Trung tá Vũ Quang Dương, Phó trưởng Đồn công an Khu công nghiệp VSIP, Công an TP.Từ Sơn.



Đồng thời, Công an TP.Từ Sơn cũng ra lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Quang Dương để điều tra về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đồn công an Khu công nghiệp VSIP - Công an TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: K.Lực

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định Vũ Quang Dương đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để đem đi tín chấp, hòng chiếm đoạt tài sản của người bị hại.

Được biết, Vũ Quang Dương đang bị nhiều người làm đơn tố cáo lợi dụng lòng tin để vay tiền rồi chiếm đoạt không trả.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Từ Sơn điều tra mở rộng vụ án.

Thông tin chi tiết vụ bảo vệ bị tài xế lái ô tô đâm gục gây tử vong ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park - Hà Nội

Như Dân Việt đã đưa tin, một nhân viên bảo vệ ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, TP.Hà Nội) bị tài xế ô tô lái xe đâm trọng thương sau đó tử vong vào chiều 28/3.

Theo clip tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ việc, một chiếc xe ô tô màu trắng di chuyển khá nhanh trong khu vực nội bộ của khu đô thị và đâm vào một nhân viên bảo vệ khi anh này đang đi xe máy phía trước.

Tài xế xe biển vàng vì bị khóa bánh xe đã lái xe đâm vào nhân viên bảo vệ khu đô thị Vinhomes Ocean Park. Ảnh: MXH

Cú đâm mạnh đã khiến nam bảo vệ văng người vào một chiếc ô tô khác phía bên phải rồi ngã xuống đường. Nạn nhân bị thương, chảy máu và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Ở diễn biến mới nhất, cơ quan chức năng đã làm rõ các thông tin liên quan. Theo đó, Công an huyện Gia Lâm cho biết, khoảng 17 giờ ngày 28/3, Công an thị trấn Trâu Quỳ nhận được tin báo tại khu vực trước sảnh R1.02 Vinhomes Ocean Park xảy ra tai nạn giao thông.

Clip nhân viên bảo vệ bị tài xế ô tô lái xe đâm. Nguồn: TN

Hậu quả của cú đâm đã khiến nam nhân viên bảo vệ ngã xuống đường, phải đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Ảnh: N.T.Huong

Sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Trâu Quỳ khẩn trương xuống hiện trường làm rõ các thông tin.

Sơ bộ xác định, lái xe Trịnh Bá Trọng (SN 1984, Cổ Bi, Gia Lâm, TP.Hà Nội) điều khiển xe ô tô 29E-012.42 đỗ tại ngã tư Hải Đăng 3, Hải Đăng 9 thì bị anh Vũ Trung Dũng (SN 1997, là bảo vệ Vinhomes Ocean Park) sử dụng khoá bánh xe về việc đỗ sai quy định.

Sau khi Trọng ra xe thì lên ô tô và di chuyển. Anh Vũ Trung Dũng phát hiện sử dụng xe máy đuổi theo lái xe Trọng yêu cầu dừng lại xử lý theo quy định thì bị Trọng dùng ô tô đâm vào xe máy gây tai nạn khiến anh Dũng đi bệnh viện cấp cứu.

Trong quá trình Trọng điều khiển ô tô thì có va chạm với xe ô tô Mec GLC300 mang BKS 30G-818xx gây hư hỏng phần đuôi xe và xe ô tô Hyundai Tucson màu đen 30G-710xx gây thiệt hại hỏng phần đuôi xe.

Về phía nạn nhân, mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Về phía tài xế Trịnh Bá Trọng, thời điểm sự việc xảy ra đã không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn, tuy nhiên trước sự cương quyết của lực lượng chức năng, nam tài xế phải chấp hành. Kết quả xác minh nồng độ cồn của người này là 0,454mg/l khí thở (mức vi phạm này vượt mức xử lý kịch khung theo quy định tại Nghị định 100 (trên 0,4mg/l khí thở)).