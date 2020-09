Truy tố chủ quán Nhắng nướng ở Bắc Ninh về tội làm nhục người khác

Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định truy tố chủ quán "Nhắng nướng Hiền Thiện" về tội làm nhục người khác. Đây là sự việc được rất nhiều dư luận quan tâm trong thời gian vừa qua.

Theo VKSND TP.Bắc Ninh, sau thời gian tích cực điều tra làm rõ, ngày 1/9 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Bắc Ninh đã ban hành bản Kết luận điều tra đề nghị VKSND TP.Bắc Ninh truy tố đối hai bị can Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1973, trú tại khu 7, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) và Lăng Văn Vân (sinh năm 1993, trú tại thôn Trại Mái, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi "Làm nhục người khác".

Nguyễn Văn Thiện (phải) và Lăng Văn Vân (trái) bị truy tố về tội "Làm nhục người khác".

Quá trình truy tố, Kiểm sát viên VKSND TP.Bắc Ninh tiến hành phúc cung đối với bị can Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân. Các bị can đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân; đồng thời làm việc với người bị hại là chị D.T.H để làm rõ những nội dung liên quan đến vụ án.

Xét thấy đã đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can, ngày 7/9, VKSND TP.Bắc Ninh đã quyết định truy tố các bị can Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân ra trước Tòa án nhân dân TP.Bắc Ninh để xét xử các bị can về tội "Làm nhục người khác" quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 155 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra, công an xác định tối ngày 17/8 chị H. có lên một nhóm Facebook chuyên review đồ ăn ở Bắc Ninh nói rằng quán Nhắng nướng Hiền Thiện có sán. Thiện biết chuyện, cho rằng sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của quán, sợ sẽ mất khách nên tìm thông tin của nữ khách hàng.

Thông qua Facebook của nạn nhân, Thiện tìm hiểu biết được chị H. bán hải sản ở xã Phương Liễu (Quế Võ), Thiện hẹn gặp chị để hỏi tại sao lại đăng tin làm mất miếng ăn, mất uy tín của Thiện.

Tối 18/8, chị Hiền đến gặp Thiện như đã hẹn. Tại quán, Thiện chửi mắng, văng tục, dọa dẫm, yêu cầu chị H. phải quỳ xin lỗi và phải viết đính chính nội dung đã đưa lên trên Facebook, đồng thời ra chụp ảnh quán, đăng lên với nội dung "tôi phản ánh quán trên mạng xã hội là sai, thực tế quán này làm ăn chất lượng".



Chị H. bị chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện bắt quỳ gối, nhục mạ và đánh đập.

Quá trình xảy ra sự việc, Nguyễn Văn Thiện sử dụng điện thoại di động cá nhân quay phát trực tiếp trên trang Facebook nickname "Nhắng nướng Hiền Thiện". Sau khi quay phát trực tiếp xong, Nguyễn Văn Thiện còn dùng dép đánh vào mặt chị H.. Do quá căng thẳng và sợ hãi, chị H. ngã ra sàn nhà bất tỉnh và được bạn bè đưa đi bệnh viện điều trị.

Tại cơ quan điều tra, Thiện khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, tối ngày 19/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện về tội "Làm nhục người khác" quy định tại Điều 155 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các quyết định và Lệnh trên được VKSND TP.Bắc Ninh phê chuẩn.