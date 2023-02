TT Biden ra lệnh bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc, điểm nóng căng thẳng Mỹ-Trung

Khinh khí cầu Trung Quốc bay trên không phận Mỹ nhiều ngày mới bị bắn hạ hôm 4/2. Ảnh: AP.

Theo Ocregister, các quan chức Mỹ cho biết, ông Biden muốn bắn hạ khinh khí cầu từ 1/2 nhưng được khuyên rằng thời điểm tốt nhất cho việc này là khi nó bay trên mặt nước. Các quan chức quân sự xác định rằng, việc hạ khinh khí cầu Trung Quốc - bị nghi làm nhiệm vụ gián điệp - xuống đất liền từ độ cao 18,28 km sẽ gây rủi ro không đáng có cho những người ở trên mặt đất.

Sự hiện diện của khinh khí cầu Trung Quốc trên bầu trời nước Mỹ trong tuần này đã giáng một đòn nặng nề vào mối quan hệ Mỹ-Trung vốn đã căng thẳng trong nhiều năm qua. Vụ việc khiến Ngoại trưởng Antony Blinken đột ngột hủy bỏ chuyến công du Bắc Kinh.

"Họ đã bắn hạ nó thành công và tôi muốn gửi lời khen ngợi những phi công đã làm được điều đó”, ông Biden tuyên bố trên đường đến Trại David hôm 4/2.

Một quan chức quân sự cấp cao Mỹ cho biết, chiến đấu cơ F-22 xuất phát từ căn cứ không quân Langley ở Virginia đã bắn hạ khinh khí cầu vào lúc 14h39 ngày 4/2 (2h39 sáng 5/2 giờ Hà Nội), sử dụng một tên lửa không đối không AIM-9X.

Khinh khí cầu bị bắn rơi cách bờ biển Mỹ hơn 11 km trên vùng biển tương đối nông, giúp dễ dàng thu gom các mảnh vỡ trong những ngày tới.

Khinh khí cầu lần đầu tiên được phát hiện đi vào không phận Mỹ ngày 28/1 trước khi di chuyển sang không phận Canada vào ngày 30/1. Sau đó, nó trở lại không phận Mỹ vào ngày 31/1, theo một quan chức quốc phòng Mỹ. Các quan chức Mỹ đã không tiết lộ công khai về sự hiện diện của khí cầu cho đến ngày 2/2.

Mỹ nói rằng đây là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc đồng thời cáo buộc, vụ việc này "vi phạm rõ ràng" chủ quyền của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nói rằng, khí cầu được Trung Quốc sử dụng "để cố gắng do thám các địa điểm chiến lược ở Mỹ". Tuy nhiên, Mỹ đánh giá thiết bị này có "giá trị hạn chế" trong thu thập thông tin tình báo, không đem lại dữ liệu nào khác biệt với những hình ảnh từ vệ tinh do thám trên quỹ đạo. Washington cũng đã thông báo cho Bắc Kinh về vụ bắn hạ ngày 4/2.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng sự xuất hiện của khinh khí cầu ở Mỹ là "tai nạn bất khả kháng" và Bắc Kinh "chưa bao giờ vi phạm lãnh thổ, không phận của bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào".

Cơ quan này cho biết đây là khí cầu dân sự phục vụ nghiên cứu khí tượng và các hoạt động khoa học khác. Đồng thời, Bắc Kinh cáo buộc chính trị gia, truyền thông Mỹ "lợi dụng vụ khinh khí cầu bay lạc" vào lãnh thổ Mỹ để "làm mất uy tín" của Bắc Kinh.

Song Lầu Năm Góc đánh giá khinh khí cầu này là hoạt động mới nhất trong chuỗi hoạt động khí cầu do thám mà Trung Quốc tiến hành trên toàn cầu. Ngày 3/2, Mỹ cho biết một khí cầu khác của Trung Quốc đang bay qua Mỹ Latinh.

Đảng Cộng hòa đã chỉ trích phản ứng của chính quyền Biden.

“Việc cho phép khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay khắp nước Mỹ là một dự báo thảm hại về sự yếu kém của Nhà Trắng”, Thượng nghị sĩ bang Mississippi Roger Wicker, đảng viên đảng Cộng hòa hàng đầu lên án mạnh mẽ.

Trong khi đó, đồng nghiệp của ông Wicker, Thượng nghị sĩ Thom Tillis nhấn mạnh: “Bây giờ giai đoạn đáng xấu hổ này đã kết thúc, chúng tôi cần câu trả lời từ chính quyền Biden về quy trình ra quyết định. Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Mỹ mà không bị cản trở trong nhiều ngày. Chúng ta phải chuẩn bị tốt hơn cho những hành động khiêu khích và xâm nhập trong tương lai của Trung Quốc”.

Trên Internet, cộng đồng mạng Trung Quốc cũng bàn tán sôi nổi về vụ khinh khí cầu xâm nhập vào Mỹ. Một bộ phận cư dân mạng nhắc lại và đồng tình với lập trường chính thức của Bắc Kinh rằng, Mỹ đang thổi phồng vụ việc. Một số người chế giễu hệ thống phòng thủ của Mỹ khi cho rằng, nó thậm chí không thể chống lại một quả bóng bay.