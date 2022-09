TT-Huế: Công an kịp thời “cứu” 130 tấn lúa của HTX khi nhà kho bị bão giật phăng mái

Sáng 28/9, trước việc nhà kho chứa hơn 130 tấn lúa hợp Hợp tác xã Phú Thanh (xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền) bị gió bão giật phăng mái, lực lượng của Công an huyện Quảng Điền đã kịp thời đến hỗ trợ để không bị thiệt hại.

Lực lượng Công an huyện Quảng Điền phối hợp với các lực lượng liên quan kịp thời giúp Hợp tác xã Phú Thanh "cứu" hơn 130 tấn lúa khỏi bị ướt. Ảnh: C.A.

Do chịu ảnh hưởng của bão Noru, nhà kho chứa lúa của Hợp tác xã Phú Thanh bị gió giật mạnh giật tung mái nhà. Tình trạng này khiến hơn 130 tấn lúa chứa trong kho có nguy cơ bị thiệt hại do trời mưa lớn.

Ngay sau khi nhận thông tin, đại tá Hoàng Văn Thành- Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Công an huyện Quảng Điền khẩn trương di dời hơn 130 tấn lúa giúp Hợp tác xã Phú Thanh tránh bị thiệt hại.

Công an huyện Quảng Điền nhanh chóng huy động lực lượng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng chức năng khẩn trương di dời số lúa trong nhà kho đến nơi khô ráo, an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng nhanh chóng giúp Hợp tác xã Phú Thanh lợp lại mái tôn, giằng chống nhà kho kĩ càng, đề phòng mưa lớn sau bão.

Sự hỗ trợ kịp thời từ lực lượng công an giúp Hợp tác xã Phú Thanh tránh được thiệt hại sau khi nhà kho chứa lúa bị gió bão giật phăng mái. Ảnh: C.A.

Hiện Công an huyện Quảng Điền đang chủ động phối hợp cùng các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra trên địa bàn huyện, đồng thời triển khai các biện pháp đề phòng mưa to kéo dài, gây lũ lụt, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Trong sáng 28/9, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung khắc phục hậu quả bão Noru, trước mắt tập trung thông tuyến đường giao thông huyết mạch, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông, cùng với đó là hỗ trợ người dân lợp lại nhà cửa hư hại do bão để sớm ổn định đời sống.