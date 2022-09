TT-Huế: Cảnh báo nguy cơ sạt lở núi rất cao tại tuyến đường vào thủy điện Rào Trăng

Ngày 27/9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão Noru, từ ngày 27/9 đến hết ngày 28/9 trên địa bàn tỉnh xuất hiện một đợt mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-400mm, có nơi trên 400mm.

Lực lượng công an ở Thừa Thiên Huế cõng người dân già yếu di tản để phòng tránh siêu bão Noru. Ảnh: T.H.

Mưa với cường độ lớn từ đêm 27/9, tập trung trong khoảng thời gian ngắn nên có nguy cơ cao xảy ra ngập úng đô thị, đặc biệt là những tuyến đường thấp trũng và hệ thống thoát nước chậm ở TP.Huế, thị xã Hương Trà, Hương Thủy. Mưa lớn cũng gây lũ, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt các huyện Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, thị xã Hương Trà.

Trước tình trạng này, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế đã cảnh báo các vị trí có nguy cơ trượt lở đất đá vùng đồi núi, sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh.

Những người dân tàn tật được lực lượng công an ở Thừa Thiên Huế giúp sơ tán để chạy bão Noru. Ảnh: T.H.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, tại huyện Phong Điền, nguy cơ sạt lở đất đá xảy ra ở các xã Phong Mỹ, Phong Xuân, Phong Sơn, Phong An, Phong Thu. Đặc biệt, nguy cơ sạt lở đất xảy ra rất cao khu vực đồi núi dọc tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân đi đến các công trình hồ thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B2, A Lin B1.

Nhằm đảm bảo an toàn, tránh các thiệt hại về người và tài sản xảy ra, từ 6h ngày 27/9, UBND huyện Phong Điền đã tổ chức cấm đường đối với tuyến đường 71 tại xã Phong Xuân. UBND huyện Phong Điền giao UBND giao lực lượng chức năng túc trực, kiểm tra và xử lý đúng quy định những hành vi cố tình vi phạm.

Hiện trường sạt lở kinh hoàng tại thủy điện Rào Trăng 3 vào tháng 10/2020. Ảnh: CTV.

Vào ngày 13/10/2020, sự cố sạt lở đất tại Thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra làm 17 công nhân mất tích, Lúc này, đoàn công tác cứu hộ do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu cùng với các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Phong Điền trong quá trình vào tiếp cận hiện trường theo tuyến đường 71 đã gặp nạn do sạt núi tại tiểu khu 67. Vụ sạt lở đã khiến 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, tại huyện Phong Điền hiện cũng xảy ra nguy cơ sạt lở trên các tuyến đường liên thôn xã Phong Mỹ, Phong Xuân; sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua các xã Phong Sơn, Phong An, Phong Hiền và bờ sông Ô Lâu dọc theo quốc lộ 49B đoạn qua các xã Phong Mỹ, Phong Thu, Phong Hòa, Phong Bình; xói lở bờ biển các xã Phong Hải, Điền Hòa…

Tại thị xã Hương Trà, nguy cơ sạt lở đất đá xảy ra tại khu vực sườn đồi núi, nhất là khu vực dọc tuyến quốc lộ 49A đoạn qua các xã Bình Thành, Bình Tiến, Hương Bình. Bờ sông Bồ đoạn qua các phường, xã Hương Vân, Hương Văn, Tứ Hạ, Hương Xuân, Hương Toàn cũng nguy cơ xảy ra sạt lở.

Đường vào thủy điện Rào Trăng 3 sạt lở nghiêm trọng trong đợt mưa lũ tháng 10/2020. Ảnh: CTV.

Tại huyện Quảng Điền, nguy cơ sạt lở bờ sông Bồ xảy ra đoạn qua các xã Quảng Phú, Quảng Thọ; sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Công, Quảng Ngạn.

Tại huyện A Lưới, sạt lở đất đá nguy cơ xảy ra ở vùng đồi núi và các địa bàn dân cư dọc tuyến quốc lộ 49A qua các xã Hương Nguyên, Hồng Hạ, Phú Vinh, Sơn Thủy. Đặc biệt, các điểm sạt lở đất có thể xảy ra đoạn qua đèo A Co trên quốc lộ 49A, dọc đường Hồ Chí Minh, sạt lở bờ sông A Sáp, sông Bồ, sông Hữu Trạch…

Đối với huyện Nam Đông, nguy cơ sạt lở đất đá đồi núi, mái taluy tuyến đường cao tốc La Sơn – Túy Loan qua địa bàn huyện, nhất là đoạn qua xã Hương Phú, Hương Lộc, thị trấn Khe Tre. Bên cạnh đó, nguy cơ lũ quét, sạt trượt đất ở các khu vực dân cư ven sườn đồi, sông suối thuộc các xã Thượng Quảng, Thượng Long, Thượng Nhật, Hương Xuân, Thượng Lộ cũng có nguy cơ xảy ra.

Tại huyện Phú Lộc, nguy cơ sạt lở đất đá đồi núi xảy ra tại các xã Xuân Lộc, khu vực các đèo Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân, đường đi lên đỉnh Bạch Mã; các khu dân cư ven sườn đồi núi thuộc thị trấn Phú Lộc, các xã Lộc An, Lộc Trì, Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Bình, Lộc Vĩnh, thị trấn Lăng Cô. Sạt lở ven sông Bù Lu, xói lở bờ biển khu vực xã Giang Hải, Vinh Hiền, Vinh Mỹ cũng nguy cơ xảy ra cao.