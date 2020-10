TT-Huế: Hồ chứa lớn thứ hai miền Trung được lệnh mở cửa cống tháo sâu, học sinh nghỉ học

Lúc 6h ngày 8/10, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành lệnh yêu cầu vận hành điều tiết hồ chứa Tả Trạch.

Theo đó, căn cứ tình hình lưu lượng thực tế đến hồ, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 vận hành điều tiết hồ Tả Trạch.

Nhiều vùng tại Thừa Thiên - Huế ngập nặng do mưa lũ. Ảnh: Ngọc Do

Cụ thể, hồ Tả Trạch phải điều tiết qua cống tháo sâu và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 140-900m3/s. Thời gian bắt đầu mở cửa cống tháo sâu là 11h30 ngày 8/10.

Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 thực hiện khi nhận được lệnh này và thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo để có sự chỉ đạo.

Hồ chứa Tả Trạch có dung tích hơn 500 triệu m3. Đây là công trình hồ chứa quy mô lớn nhất tỉnh Thừa Thiên - Huế và là công trình hồ chứa lớn thứ hai ở miền Trung, sau hồ Cửa Đại ở Thanh Hóa. Hồ Tả Trạch có nhiệm vụ chống lũ tiểu mãn, lũ sớm và giảm lũ chính vụ cho hệ thống sông Hương.

Tuyến quốc lộ 49 lên A Lưới bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ.

Trước đó, vào ngày 7/10, hai hồ thủy điện Hương Điền và A Lưới ở Thừa Thiên - Huế đã mở cửa xả điều tiết nước. Đến 4h ngày 8/10, hồ Hương Điền được lệnh điều tiết qua tràn và qua tuabin với lưu lượng tăng dần từ 500-600m3/s, thời gian điều tiết từ 8h ngày 8/10. Vào ngày 7/10, công trình hồ thủy điện này được yêu cầu điều tiết qua tràn xả lũ với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 100-200m/s và phát tối đa qua tuabin 200m3/s.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông và rãnh thấp, nên từ ngày 6 - 10/10, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa từ 500 - 700mm, trong cơn dông, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế dự báo từ ngày 7 - 10/10, các sông ở tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, đến 4h ngày 8/10, mực nước hồ thủy điện Hương Điền là 53,66m (nước dâng bình thường 58m), lưu lượng nước đến hồ là 4318m3/s, lưu lượng nước đi 333m3/s; hồ thủy điện Bình Điền có mực nước là 67,73m (nước dâng bình thường 85m), lưu lượng nước đến hồ 832,52m3/s, lưu lượng nước đi 55,84m3/s; hồ thủy điện A Lưới có mực nước là 552,732m (nước dâng bình thường 553m), lưu lượng nước đến 795m3/s, lưu lượng nước đi 748+42,9m3/s; hồ tả Trạch mực nước 32,123m (mực nước dâng bình thường 45m), lưu lượng nước đến 1286m3/s, lưu lượng nước đi 141,0m3/s.

Lúc 4h ngày 8/10, mực nước trên sông Hương và sông Bồ đều trên báo động I. Lượng mưa các trạm ở tỉnh từ 1h ngày 6/10 đến 4h ngày 8/10 như sau: Trạm Thượng Nhật (Nam Đông) 493mm, trạm KheTre (Nam Đông) 497mm, trạm Bình Thành (Hương Trà) 530mm, trạm Kim Long (TP.Huế) 394mm, trạm A Lưới 730mm, trạm Huế 436mm, trạm Bạch Mã 740mm…

Trước diễn biến của mưa lũ, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn cho toàn bộ học sinh nghỉ học ngày 8/10.