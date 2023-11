TT-Huế: Nước sông xuống chậm, cảnh báo nguy cơ “lũ chồng lũ”

Đến trưa 16/11, nước lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế tiếp tục xuống chậm. Mực nước trên sông Bồ lúc 10h ngày 16/11 là +4,29m, dưới báo động III là 0,13m; mực nước trên sông Hương + 3,13m, dưới báo động III là 0,21m.



Ngập lũ trên đường Bà Triệu, TP.Huế trong sáng 16/11. Ảnh: H.S.

Tại hồ thủy điện Hương Điền, mực nước lúc 10h ngày 16/11 là +57,89m, lưu lượng đến hồ 1.190m3/s (lưu lượng về lớn nhất 6.161m3/s lúc 23h30 ngày 13/11), lưu lượng về hạ du 1.301m3/s (mực nước dâng bình thường +58m). Tại hồ thủy điện Bình Điền, mực nước là+83,85m, lưu lượng đến hồ 750m3/s, lưu lượng về hạ du 750m3/s (mực nước dâng bình thường +85m). Tại hồ Tả Trạch, mực nước là +46,08m, lưu lượng đến hồ 717m3/s (lưu lượng về lớn nhất 4.992m3/s, lúc 19h ngày 14/11), lưu lượng về hạ du 1.008m3/s.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, do nước lũ rút chậm nên đến sáng 16/11 nhiều vùng ở Thừa Thiên Huế vẫn còn ngập sâu. Tại TP.Huế, hàng loạt tuyến đường vẫn còn chìm giữa nước lũ, nhiều nơi còn ngập đến hơn nửa mét. Tại các xã vùng thấp trũng thuộc huyện Quảng Điền thuộc hạ du sông Bồ, nhiều tuyến đường đang ngập cả mét, hàng loạt khu dân cư bị cô lập do nước lũ bao vây...

Sư thầy chùa Pháp Hải (phường Vỹ Dạ, TP.Huế) đến từng nhà dân ở vùng ngập lũ tại Cồn Hến để hỗ trợ mì tôm cho người dân. Ảnh: M.T.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, mặc dù nước lũ trên sông Hương có xu hướng giảm nhưng nước lũ vẫn có thể sẽ dâng trở lại trong ngày 16 và 17/11. Nguyên nhân là theo dự báo trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to trong hai ngày này, gây nên tình trạng "lũ chồng lũ".

Trong sáng 16/11, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương và Giám đốc Công an tỉnh này đã đi kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ ở các địa bàn thấp trũng tại huyện Quảng Điền như xóm Hóp (thị trấn Sịa), thôn Phước Lập (xã Quảng Phước)...

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thăm hỏi và tặng quà cho người dân vùng rốn lũ huyện Quảng Điền. Ảnh: H.T.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã thăm hỏi, tặng quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đồng thời chỉ đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện thực hiện tốt công tác phòng chống mưa lũ, sẵn sáng ứng phó các tình huống xảy ra, bảo vệ an toàn tuyệt đối sức khỏe, tính mạng và tài sản người dân. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu tuyệt đối không để người dân đói, rét, ốm đau không được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Lũ lớn đã gây nhiều thiệt hại tại Thừa Thiên Huế. Ảnh: Trần Hòe.

Cùng ngày, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Tuấn đã đến kiểm tra, thăm, tặng quà và chỉ đạo công tác phòng chống thiên tại tại các xã Quảng An và Quảng Thành, huyện Quảng Điền. Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã biểu dương lực lượng công an xã, huyện đã chủ động tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương kịp thời giúp dân phòng chống mưa lũ, cứu giúp rất nhiều người già, trẻ em, phụ nữ thai sản, đặc biệt là cứu hộ thành công nhiều người bị lật ghe và đưa những người dân bị bệnh nặng đến bệnh viện cấp cứu giữa lũ lớn...