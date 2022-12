Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng do Hoàng Lê Nhất Thắng (SN 1993, trú tại phường An Đông, TP.Huế) cầm đầu về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Đối tượng Hoàng Lê Nhất Thắng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá 56 tỷ đồng. Ảnh: H.N.

Hoàng Lê Nhất Thắng là người điều hành, quản lý tài khoản tổng với thỏa thuận quy ước 1 điểm là 20.000 đồng. Thắng đã tách thành 4 tài khoản ở cấp thấp hơn, tăng mức giá điểm giao lại cho Vương Minh Huy (SN 1989, trú tại phường Phú Hội, TP.Huế), Trần Đình Liêm (SN 1987, trú tại phường Vĩnh Ninh, TP.Huế) và 6 đối tượng khác sử dụng để cá độ bóng đá.

Đối tượng Vương Minh Huy. Ảnh: H.N.

Từ tháng 8/2022 đến ngày 14/12/2022, Thắng đã sử dụng tài khoản tổng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền là khoảng 56 tỷ đồng.

Đối tượng Trần Đình Liêm. Ảnh: H.N.

Để qua mắt lực lượng công an, Hoàng Lê Nhất Thắng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm che đậy hành vi phạm tội.

Để bắt giữ nhóm đối tượng này, lực lượng công an đã chia thành 2 mũi, một mũi bắt đối tượng Thắng, một mũi bắt 8 đối tượng còn lại.