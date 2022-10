TT-Huế: Quốc lộ 1A ngập hàng trăm mét, thủy điện nhận lệnh tăng lưu lượng xả nước

Sáng 10/10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát lệnh khẩn yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng điều tiết hồ thủy điện Hương Điền để tăng dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du hồ chứa.

CSGT giúp tài xế xe tải canh đường khi lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc trước tình trạng đoạn đường này bị ngập. Ảnh: CTV

Theo đó, thủy điện Hương Điền được lệnh điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ từ 500-1.000m3/s, đồng thời điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình nước thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng điều tiết hồ Hương Điền là từ 11h30 ngày 10/10.

Trước đó, từ 15h ngày 9/10, Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền được lệnh vận hành điều tiết hồ chứa qua tràn và tuabin với lưu lượng khoảng từ 220 - 400m3/s.

Các địa phương thuộc vùng hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền được yêu cầu nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, người dân đi vớt củi, câu cá… trên các sông, trừ trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền. Chính quyền các địa phương vùng hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền phải kịp thời thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Video: CSGT túc trực hướng dẫn, giúp đỡ phương tiện và người dân trên đoạn quốc lộ 1A qua địa phận xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc.



Theo báo cáo từ Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền, mực nước hồ lúc 7h ngày 10/10 ở mức 54.08m, lưu lượng nước đến hồ ở mức 2.010m3/s, lưu lượng về hạ du ở mức 330m3/s.



Ngoài hồ thủy điện Hương Điền, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã ban hành lệnh vận hành điều tiết các hồ Tả Trạch, A Lưới, A Lin B1.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ ngày 9 đến 12/10, trên toàn địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 150-300mm, trong đó tại 2 huyện Phú Lộc và Nam Đông có lượng mưa rất to trên 350mm. Đến sáng 10/10, mực nước trên sông Hương dưới báo động 1, sông Bồ trên báo động 1 và sẽ lên báo động 2 vào 12h ngày 10/10.

Theo ghi nhận của PV, mưa lớn trên diện rộng đã khiến nhiều vùng ở Thừa Thiên Huế bị ngập. Trong đó, đoạn quốc lộ 1A qua địa phận xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc bị ngập hàng trăm mét từ 1h ngày 10/10, khiến nhiều xe máy lưu thông qua đây bị chết máy.

Nhiều xe máy lưu thông qua đoạn quốc lộ 1A ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc bị chết máy do đường ngập. Ảnh: CTV

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Trạm CSGT Phú Lộc - Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Đội CSGT Công an huyện Phú Lộc đã túc trực trên đoạn đường này để hướng dẫn, giúp đỡ phương tiện và người dân tham gia giao thông.

Theo thiếu tá Huỳnh Tuế - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Phú Lộc, ngay khi nhận được tin báo nước từ thượng nguồn về tràn qua tuyến quốc lộ 1A, 100% cán bộ, chiến sĩ của Đội đã được điều động đến đoạn ngập lụt cục bộ để làm nhiệm vụ.

Hiện lực lượng CSGT vẫn đang bám đường để giúp đỡ, hướng dẫn những người tham gia giao thông, nhất là những người đi xe máy không chạy xe, dắt xe vào những khu vực ngập sâu gây nguy hiểm…