Tổng thống Ukraine Zelensky.

"Đây sẽ là tin rất xấu. Nếu nhìn vào bản đồ, bạn sẽ thấy rằng việc mất Chasov Yar và Konstantinovka sẽ tạo cơ hội cho quân Nga tiến tới sông Dnepr ngay cả khi không cần thiết để giành quyền kiểm soát Kramatorsk", ông lưu ý.



Theo Ssputnik, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nhận cảnh báo rằng nếu Chasov Yar thất thủ sẽ mở đường đến một đô thị tầm cỡ hơn nhiều là Konstantinovka.

"Chasov Yar nằm trên cao điểm nhìn ra Konstantinovka. Chắc là nếu thiếu Chasov Yar sẽ không thể giữ nổi thành phố này", chuyên gia Merkouris giải thích.

Trong diễn biến khác, Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/6 cho hay, trong 24 giờ qua, các hệ thống phòng không Nga bắn hạ một máy bay MiG-29 Ukraine, 51 máy bay không người lái, một tên lửa Neptune và các mục tiêu khác. "Các hệ thống phòng không bắn hạ một máy bay MiG-29 Không quân Ukraina. Trong ngày, những thứ sau bị đánh chặn: một quả tên lửa chống hạm Neptune, hai tên lửa chống radar HARM do Mỹ sản xuất, bốn quả bom dẫn đường: bom Humer do Pháp sản xuất và một JDAM do Mỹ sản xuất, 7 quả tên lửa: HIMARS sản xuất tại Mỹ và "Uragan", cũng như 51 máy bay không người lái", thông báo cho biết.

Nhóm Dnepr tiêu diệt tới 60 lính quân đội Ukraina, một pháo Giatsint-B và một khẩu pháo D-30, theo Bộ quốc phòng Nga. "Các đơn vị nhóm quân Dnepr đánh thiệt hại lữ đoàn tấn công sơn cước số 128 quân đội Ukraina, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 121 tại các khu định cư Mirnoye, Nesteryanka, vùng Zaporozhye, Osokorovka và Tyaginka của vùng Kherson, quân đội Ukraina mất tới 60 quân nhân, hai xe bán tải, một pháo Giatsint-B 152 mm và một khẩu pháo D-30 122 mm", Bộ quốc phòng Nga cho biết.