Bình Phước: Tự chế tạo pháo nổ dịp Tết Nguyên đán, cậu bé 14 tuổi bị phạt cảnh cáo

Nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho hay: Vào ngày 22/2, Công an xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, bằng hình thức cảnh cáo đối với T.P.N (sinh năm 2010, thường trú thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo, thuốc nổ hoặc nguyên vật liệu, phụ kiện để sản xuất pháo (quy định tại điểm E, khoản 4, Điều 11, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ).



T.P.N bên số tang vật là những viên pháo tự chế dang dở. Ảnh: C.A

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 8/2 (nhằm ngày 29 tháng Chạp, giáp Tết Giáp Thìn 2024), tổ công tác thuộc Công an huyện Bù Gia Mập, phối hợp với Công an xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Khi đến khu vực thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, thì nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ hộ gia đình ông T.H.K. Tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện con ông T.H.K là T.P.N bị thương ở ngón tay.

Cận cảnh những viên pháo và vật liệu mà T.P.N dùng để chế tạo ra pháo. Ảnh: C.A

Qua làm việc với tổ công tác, T.P.N khai nhận ngón tay bị thương do pháo nổ. Tổ công tác kiểm tra thì phát hiện tại khu vực phía sau chuồng gà của gia đình ông T.H.K. Trên mặt đất, ngổn ngang vỏ giấy, vật liệu khác từ pháo nổ. Đồng thời, nhiều viên pháo tự chế và nguyên vật liệu để chế tạo pháo nổ, vẫn còn tại hiện trường xảy ra vụ nổ. Tổng trọng lượng các viên pháo là 7,5 kg.

T.P.N khai nhận với cơ quan chức năng, các tang vật trên được T.P.N mua về, nhằm mục đích để chế tạo pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.